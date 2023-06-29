幼兒園餵藥案「2圖看懂始末」　汐止案簽結、板橋36學童無檢出藥物

▲「不藥傷害我的孩子」活動。（圖／時代力量提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新北某幼兒園餵藥案引發外界關注，先是有家長發現，孩童在2至4月出現情緒易怒、自殘行為，後來自行送醫檢驗，驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物；豈料板橋案真相未明，後又爆出汐止案。如今汐止案全案簽結，板橋私幼36位學童毛髮無檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。針對整起事件，《ETtoday新聞雲》整理出懶人包，還原始末。

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▲板橋某幼兒園餵藥案。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製表）

5月18日｜（此日期指新聞發布時間，下同）

►新北某幼兒園爆「趙姓女師餵藥3幼童」 已調離現職、2萬元交保

警方表示，新北某幼兒園的趙姓女師對3名幼童餵藥。孩子在2至4月期間出現情緒易怒、自殘行為，並在回家後告訴家長，老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，因此家長14日到警局報案。

警方獲報後通報教育局、婦幼警察隊、分局防治組等單位，並組成專案小組，報請新北檢指揮偵辦。警方18日晚間8時許上門查扣智慧型手機1支、電腦主機1台、螢幕1台及滑鼠1個，訊後將趙女依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪嫌移請新北檢偵辦。

新北教育局表示，該園已將該師調離現職靜待調查，若查證確有不當對待幼生之行為，最重裁罰行為人60萬，且終身不得擔任教保服務人員。

趙女被送辦後，檢方諭知2萬元交保，趙女家屬18日晚間也到新北地檢署辦保。趙女交保後，不發一語並拒絕採訪而直接離開。

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6月3日｜

►孩童驗出巴比妥「在不同班級，非趙師所屬中班」 共7名家長報案

有9名孩童驗出藥物殘留、10名受害孩童家長報案。家長2日在立委羅致政、邱泰源陪同下召開記者會，控訴新北市府態度消極，新北教育局只打過1次電話，未提供檢驗或轉校協助。

家長自行帶孩童送醫藥檢後，驗出苯重氮基鹼（Benzodiazepines）、巴比妥（Barbital）等藥物。邱泰源曾任台大醫院主治醫師，他指出巴比妥一般用在小兒癲癇，已非第一線用藥，需要專科醫師開立，此藥會影響中樞神經傳導，吃太久影響就會很明顯。至於苯重氮基鹼，他解釋是常見的安眠藥，屬管制藥品第四級，開立的條件非常嚴格。

羅致政表示，2日詢問海山分局後得知，已有7名家長報案，且學童分布不同班級，非趙女所屬的中班。

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6月5日｜

►啟動「到園檢驗專案」

由於幼兒園7月將歇業，所以除了提供榮總窗口，新北政府教育局也啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務。

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►王婉諭呼籲檢驗孩童「毛髮」 才能驗出一個月內殘留毒素

立委王婉諭在記者會上踢爆，板橋某準公托幼兒園小班及中班孩童疑因被老師餵食「不明飲料」，出現情緒易怒、邊哭邊哭教等異常行為。雖新北市府發聲明回應，但家長未得到妥善協助，除了有2名孩童體內存在巴比妥，更有高達11位家長報案。

王婉諭指出，尿液檢驗僅能檢查數日內的毒素殘留，唯有毛髮檢驗才能檢驗出一個月內的殘留毒素。她呼籲檢調擴大偵查，檢驗孩童毛髮。

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6月6日｜

►累積15名家長報案 教育局啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」

板橋某幼兒園累積15名家長報案，新北教育局表示，該園原有約67名學生就讀，事件發生後已有部分學生轉園，40多人繼續就讀。針對外界批評新北市府態度消極，教育局表示一發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。

另社會局針對受害者1對1進行個案追蹤、家訪；衛生局啟動「到園檢驗」專案，協調土城醫院到園採檢；教育局採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求。

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6月7日｜

►4月就有餵藥案？家長稱教育局未回應 自行帶孩檢驗並報案

立委張宏陸出示該幼兒園於5月12日發給家長的通知，稱4月就有家長向教育局說明此事，但教育局未有具體回應，因此家長才會自行帶小孩檢驗，並在5月14日報案。他質疑園方5月12日說要歇業，是否已計畫要脫罪？他也說，此次事件發生後，監視器畫面竟消失，令人無法想像。

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6月8日｜

►已有17名家長報案 檢發動第二波搜索「約談園長、老師共8人」

新北地檢署8日清晨指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，約談幼兒園園長、老師共8人（其中3師因照顧幼童，9日才接受約談）。這起案件已有17名家長報案，教育局表示，全案配合檢警偵查，並啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務。

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►28位學童受檢 8人有微量反應

新北教育局8日表示，該園所違反「幼兒教育及照顧法」，裁定自6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元。

新北市議會國民黨團同日召開記者會，新北教育局指出，受檢的28位學童中，有8位學童有微量反應，可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

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►吉的堡「終止加盟合作」

該幼兒園屬於吉的堡教育集團加盟體系，因此吉的堡發聲明指出，本公司將暫緩並停止與該加盟幼兒園之品牌及教學合作，後續若經檢警單位查證，此加盟幼兒園確有違反法律之事實，本公司必將對該幼兒園負責人及事件老師追究一切可能的法律責任及相關賠償。

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►園長、老師「暫列關係人身分」

新北地檢署8日清晨約談幼兒園園長、老師，歷經8小時的筆錄時間，園長轉往新北檢接受複訊。據了解，被約談的園長、老師暫列關係人身分。

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▲園長、老師被約談。（圖／記者陸運陞攝）

►衛福部已責成部立台北醫院 免費協助

衛福部次長王必勝8日宣布，衛福部已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。

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►侯友宜鞠躬2次道歉

新北市長侯友宜表示，板橋某幼兒園的老師竟對幼兒做出這種事，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬、向大家致歉」。前後鞠躬2次。

外界指該案拖20多天才開始辦？侯友宜表示，新北市接到檢舉後，馬上要求檢察官指揮偵辦，也成立專案小組來啟動行政調查，調查過程中發現這不是單一個案，讓他自責。

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►園長5萬元交保、3師3萬元交保、1師2萬元交保

經新北地檢署搜索，帶回幼保師、園長等5人約談，檢察官複訊後，交保金額如下：

彭姓園長：5萬元交保

徐姓教師：3萬元交保

王姓教師：3萬元交保

何姓教師：3萬元交保

林姓教師：2萬元交保

新北地檢署透過新聞稿表示，當日進行第二波行動，搜索幼兒園彭姓園長以及另外7名老師住處及幼兒園等9個處所，並查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物。

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6月9日｜

►另3師主動接受約談 2師2萬元交保、1師訊後請回

8日約談的8人中，僅5人先行到案說明，鍾師、劉師、洪師3人因要在幼兒園照顧幼童，故第一時間未到案，9日一早3人主動前往海山分局接受約談，釐清案情。劉姓、洪姓教師9日上午移送地檢署複訊，其中劉以2萬元金額交保、洪則是訊後請回。鍾師下午1時50分左右結束筆錄，被移送地檢署複訊，後以2萬元交保。

訊後結果如下：

鍾姓教師：2萬元交保

劉姓教師：2萬元交保

洪姓教師：訊後請回

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►陳其邁責成教育局、衛生局、社會局進行全面徹查

該幼兒園屬於吉的堡教諭集團加盟體系，高雄市長陳其邁表示，8日已責成教育局、衛生局、社會局進行全面徹查。

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►9日起除了周末 每日10點半召開記者會

新北市府9日上午發布記者會通知，由副市長劉和然說明案件司法進度，並表示即日起，除了周末，每日10點半會召開定期記者會。

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►8名幼童驗出巴比妥 其一濃度逾200「但有家人服用巴比妥處方藥」

9日檢驗初步結果出爐，疑似遭餵毒的28名幼童中，有8人體內驗出「巴比妥」殘留，其中7人濃度低於20，1名孩童超標、濃度逾200。檢警發現，該名數值超標的孩童家中有人在服用有巴比妥成分的醫師處方藥，詳細情形有待釐清。

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►師喊冤「非彩虹藥水」是感冒藥 家長有簽餵藥同意書

除了原先約談的8人，檢方9日再次約談另3名照顧上課幼童的老師。據悉，過去傳出老師餵食幼童「彩虹藥水」，園長、老師均否認，指該藥水為感冒藥水，且家長也有簽署餵藥同意書，可能因藥水五顏六色，才被誤認。

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►6童除了抽血 也有意做毛髮檢驗

衛福部8日責成部立台北醫院成立專線後，有51通新北家長進線，其中有6名幼童已經看診，且除了抽血，也想進一步做毛髮檢驗。

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檢警追查藥物來源，發現包含園長在內的8名老師中，有2人正在服要，但進一步追查藥物成分，均排除巴比妥、苯二氮平類等相關禁藥。另，園長孩子也就讀該幼兒園，5月20日檢驗，巴比妥驗出值為0，但6月初二次檢驗，體內有驗出微量巴比妥等禁藥成分，數值低於20，醫師認為可能是環境背景造成的誤差。

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►沒拍到趙師餵藥畫面 另名教師：因系統更新

檢警經比對家長託藥單與監視器餵藥情形，狀況均吻合，但由於監視器畫面並沒有拍到趙姓老師餵藥的畫面，引發家長質疑。其中一名教師透露，是因系統更新中才會沒拍到。

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►侯友宜與家長見面

新北市長侯友宜今（9）日到板橋區莒光國小與該案件家長見面。

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6月10日｜

►家長控訴案件未獲重視 研考會：陳情管道未有此案紀錄

針對立委、議員指出，4月有家長已通報1999但未獲重視，研考會清查民眾常使用的陳情管道，查無此案紀錄。

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►家長強調「沒有委託園方餵巴比妥」

根據《聯合報》報導，有老師指出，監視器拍到的餵藥畫面是幼童服用家長提供的感冒藥水，並提供有家長簽名欄位的用藥單。然而有家長公開幼兒園的「幼兒用藥單」，指控「問題是我們沒有委託園方餵巴比妥！」還有另名江姓家長表示，幼童服用的感冒藥不會有巴比妥。

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►侯友宜再道歉

侯友宜10日在臉書上再度致歉，「我們應該要做得更多、更周全，在事實真相釐清前，沒能讓大家安心，新北市確實要檢討！」對於做得不夠周全之處，他深感歉意。

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▲新北市長侯友宜道歉。（圖／記者林敬旻攝）

►10日中午起在莒光國小成立專案辦公室

副市長劉和然表示，10日中午起在莒光國小成立專案辦公室，提供專案專人專線服務，另，11日晚上新北市長侯友宜將再次進行一次見面會，了解家長需求。

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►1至5月無藥品數量不符事件 檢調清查相關人員病史或用藥史

副市長劉和然指出，教育局9日、10日稽查該連鎖機構旗下23間幼兒園，12園無違規、11園有違規，違規樣態多為收據未留園備查、餐點未留樣等。

毒藥從何來？新北市衛生局長陳潤秋表示，衛生局針對新北市轄內醫療院所及社區藥局，每個月進行高強度的數量稽查，今年1至5月，並無管制性藥品數量不符事件發生，巴比妥雖然是管制藥品，但是在治療支氣管炎、腸胃炎的複方藥品中也會含相關成分，檢調人員目前正在清查幼兒園相關人員的病史及用藥史，找出任何的蛛絲馬跡，這些都會列入檢察官偵辦參考。

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►有87通進線電話 10人詢問毛髮檢驗

醫福會執行長林慶豐10日指出，近兩日累積進線電話有87通，其中10人詢問毛髮檢驗。

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6月11日｜

►28名孩童有8人驗出微量巴比妥（此為更詳細報告）

劉和然11日公布餵藥案尿液檢驗結果，表示在家長願意受檢驗的28名孩童中，有8人檢驗出微量的「巴比妥」，其中，較高的3.0-3.5占8位裡面占12.5%、1.5-2.0占8位裡面占12.5%，另外，75%落在視同微量檢出的1.0-1.5。

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►不排除提出團體訴訟

新北市府消保官也將協助家長洽談賠補償事宜，主動續聯繫消基會，不排除提出團體訴訟。

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►累計21位家長報案

報案人數共21人。

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6月13日｜

►兒童權益促進協會發起「不藥傷害我的孩子」活動

兒童權益促進協會不滿新北市府對此案一再拖延、推卸責任，在6月18日下午發起「不藥傷害我的孩子」活動，號召家長與關心兒童成長的民眾，一起到新北市市民廣場抗議。

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►35位家長有意願讓孩子進行毛髮檢測

教育局詢問67位家長後，截至13日上午10時，有意願毛髮檢測的家長有35位，已行文給檢方。針對家長求償，現階段受害事實雖尚在司法調查中，但市府消保官將協助家長與企業經營者洽談賠補償事宜；並持續聯繫消基會討論提起團體訴訟之可行性。

教育局長張明文表示，在園尚有42位學童，經聯繫13日上午37位已確認安置方向、3位尚在考慮中、2位協請教育局媒合中。

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6月15日｜

►29位孩童就醫「28人陰性、1人結果待公布」

醫福會統計至14日，諮詢電話增加7通，共103通。執行長林慶豐表示，共有29位孩童就醫，28位檢驗陰性、1人檢驗結果尚待公布。

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▲汐止某幼兒園餵藥案。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製表）

【汐止案】網傳有孩童驗出三級毒品 後續檢驗結果為陰性

網傳汐止有孩童驗出三級毒品「苯二氮平（BZD）」，雖然後續檢驗結果為陰性，不過因殘留量高於其他孩童，相關單位將持續調查是哪間幼兒園涉案。新北市衛生局今表示，教育局今已派員至該園留存監視器資料，另也商請部立台北醫院盡快對外說明檢驗報告。

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6月16日｜

►行政院組跨部會小組

行政院發言人林子倫16日表示，針對近期社會關注幼童安全議題，為維持社會穩定，行政院已責成林萬億政委邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組。

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【汐止案】新北市教育局稽查幼兒園

汐止家長關心孩童有無吃飽飯時，被回答「有吃藥藥」，後來追問另兩名孩童也服藥，且正確說出前後順序。據悉，新北市教育局在15日上午前往幼兒園稽查，下午6時許，士林地檢署也要求幼兒園園長、執行長以及行政人員以及班級導師，前往新北市汐止分局做說明。

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6月17日｜

【汐止案】81位家長同意孩童採檢

汐止幼童驗出微量安眠藥反應，引發恐慌。新北市政府17日公布，該園從幼幼班至大班共131名學童，目前已有81位同意採檢，其他家長正在考慮中，今上午9點土城醫院已派人到園進行採檢。

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►孩童為驗髮而剃髮 頭頂光一片

有家長17日貼出照片，表示孩童為了驗髮而剃髮，頭頂光了一整片。

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6月18日｜

►「不藥傷害我的孩子」活動提3要3不訴求

「不藥傷害我的孩子」活動由立委王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君、「共同守護孩子的未來」連署發起人奇寶媽共同舉辦，提出「幼托法制要完整」、「政府把關要確實」、「幼托老師要支持」、「政府不要踢皮球」、「監視器不要黑畫面」、「不要忽視孩子的傷」3要3不具體訴求，超過2000名家長帶著孩子到場聲援。

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6月19日｜

►幼教總會發聲明 推「老師不餵藥」行動

面對餵藥爭議，中華民國幼教聯合總會發表一篇聲明表示，在尚未釐清事情真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達，「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」。

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【汐止案】1名幼童血液檢測苯巴比妥「為臨界值」

針對汐止案，總計80名幼童接受檢驗，尿液篩檢部分77人陰性，血液檢測16人，15人小於1.0 (μg/mL)，1人為臨界值，經獲得家長同意將送質譜儀檢驗進一步確認。

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6月20日｜

►家長收不餵藥通知書 新北市教育局要求依法提供託藥服務

有家長收到學校「不餵藥」通知書，公告指出「為了不讓家長及教師為難，只要幼生生病吃藥需要老師餵藥者請留在家中休息，避免不必要的爭議及紛爭」、「希望家長見諒老師也要為求自保」。對此，新北市教育局表示，已要求該園所依法提供託藥服務。

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6月22日｜

►餵藥案受外媒關注

新北幼兒園餵藥案引發外媒關注。英國《衛報》指出，幼兒園老師被指控讓孩子服用具鎮靜作用的成癮性感冒藥水，而民眾對於當局處理方式的怒火，威脅到國民黨（KMT）明年的總統大選機會。

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6月26日｜

►幼教總會發聲明稱餵藥案是「烏龍事件」

中華民國幼教聯合總會25日發聲明表示，餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥；幼教總會也呼籲造謠者及酸民，能給全國幼教老師一個道歉。

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▲中華民國幼教聯合總會再發聲明。（圖／翻攝自Facebook）

【汐止案】血中「苯巴比妥為臨界值」幼童送質譜儀檢測 結果未驗出

血中苯巴比妥檢測為臨界值之一位幼童，其家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物經質譜確認，該幼童血中苯巴比妥結果為未檢出。

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►教育部函請各縣市政府增加辦理用藥安全研習場次

行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組26日上午召開第二次會議，討論管制藥品檢驗疑義的因應處理、巴比妥及苯二氮平類之複方藥納管、幼兒園託藥服務等議題。行政院表示，已知除高雄市有發現4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前尚無發現有流向不明或醫療不當使用情事。

另教育部國民及學前教育署也已函請各直轄市、縣（市）政府於今年增加辦理用藥安全研習場次，並將補助其辦理經費，以提升教保服務機構相關人員及家長對託藥及用藥安全專業知能，讓親師共同維護幼兒健康。

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6月27日｜

【汐止案】質譜儀檢驗「血中苯巴比妥」結果為未檢出 家長覺得是烏龍事件

汐止某幼兒園有80位孩童採檢，其中1人因血中苯巴比妥檢測為臨界值，經家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物經質譜確認，該幼童血中苯巴比妥結果為未檢出。

新北市衛生局表示，「該幼童家長也轉達感謝各界關心之意，家長表示很相信幼兒園老師們，辛苦園所這陣子的用心跟關懷，孩子被老師們照顧得很好、很健康，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾」。

「首位」爆出幼童遭餵藥的家長則表示，孩子正等待毛髮檢驗結果，「請新北市衛生局，不要憑空捏造，把沒有說過的話塞到我的嘴巴，蓄意代言家長帶風向」。事後衛生局再度回應，新聞稿提及的家長是不同位，請勿混為一談。

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6月29日｜

36名學童毛髮送檢 結果預計7月初出爐

新北地檢署28日表示，已有36名家長提告，且已採集36名幼童毛髮檢驗，預計最快7月初有結果。

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【汐止案】汐止案幼兒尿液「未驗出苯二氮平類成分」 全案簽結

針對汐止某幼兒園餵藥案，士林地檢署將幼兒尿液送至台北榮總複檢，並使用更為精確的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)」檢測，結果未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）成分。

士林地檢署表示，調閱相關監視器、密集訊問幼兒園及醫檢人員後，再加上人證、物證、書證、專業醫療及鑑識機關鑑驗結果等證據，最終認定此案「無涉及犯罪」，於28日依法報結。

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【汐止案】汐止某幼兒園發聲明「感謝快速調查」為我們洗刷冤屈

汐止某幼兒園發布聲明，感謝家長的關懷與鼓勵，他們明白清楚了解真相才能提供孩子更安全健康的學習環境。在28日看到士林地檢署報告後，「我們衷心感謝相關單位快速的調查，為我們學校和老師們洗清了冤屈，同時也為師生們提供了一個乾淨的學習環境」。

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板橋私幼36位學童毛髮無檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」

新北地檢署29日下午3時公布檢驗結果，表示此案（板橋私幼）有36位家長陸續提出告訴（有2位家長各有2位孩子，總計38位幼童）。經鑑定，除2位幼童拒檢，另36位幼童毛髮均無檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。

另外，部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，而該等藥物均為常見感冒藥成分。

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