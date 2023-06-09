幼兒園爆餵毒案！老師用藥情況曝光　園長孩子也驗出巴比妥

▲園長經新北檢複訊後裁定5萬元交保。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市板橋區某幼兒園爆發疑似餵毒案，園內8名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分，其中1人明顯超標，數值達200以上，但目前仍難斷定是否是遭餵藥。檢警進一步追查藥物來源，發現包括園長在內的8名老師中，有2人正在服藥，但進一步追查藥物成分，均排除巴比妥、苯二氮平類等相關禁藥成分。

該家幼兒園爆發出餵毒案後，新北市府案發後緊急對疑似遭餵藥的28名幼兒園學童進行採樣，稍早結果出爐，其中8人被驗出體內有巴比妥、苯二氮平類藥物殘留，但有7人濃度都在20以下，研判有可能是自然環境的接觸，例如食器遭汙染後重複使用所導致等，無法認定有遭下藥；而8名學童中僅有一人遠遠高於安全值、達200以上，但檢警發現，該名孩童家中有人在服用有巴比妥成分的醫師處方藥，是否是家人間有交叉汙染可能，還需要再釐清。

檢警進一步追查藥物來源，初步調查包括園長在內、遭約談的8名老師中，有2人曾經就醫，並在上班期間服用藥物，其中一名老師是看身心科，服用抗憂鬱藥物，排除巴比妥成分；另一人則是曾有呼吸道症狀就醫，感冒藥成分內也無巴比妥、苯二氮平類禁藥成分。

而園長的孩子也就讀自家幼兒園，5月20日前往土城醫院檢驗，巴比妥驗出值為0，但6月初該名孩子第二次檢驗，體內有驗出微量巴比妥等禁藥成分，但數值低於20，醫師認為可能是環境背景造成的誤差。