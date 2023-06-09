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社會 社會焦點 保障人權

新北幼兒園疑餵藥案　女園長、教保員5被告晚間全交保

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長5萬交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

中央社

新北市板橋區某私立幼兒園疑有教保員餵幼童藥案，檢方8日約談彭姓園長與4名教保員說明，複訊後彭姓園長新台幣5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。

疑餵藥案延燒，67名孩童中28人採檢，其中8人被驗出微量「巴比妥」。根據了解，這8人分散在不同班級，其中包括園長的孩子，而目前已有17名家長報案。

台灣新北地方檢察署晚間表示，上午兵分9路搜索幼兒園、園長與教保員住所等處，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，通知彭姓園長、何姓、徐姓、王姓及林姓教保員到案。

檢察官複訊後，認5人都涉犯中華民國刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪嫌，諭令彭姓園長以5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

全案緣於3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀幼兒園子女今年2月到4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭不當體罰等，檢警5月18日發動首波搜索，帶回遭指控的趙姓教師調查，檢方複訊後諭令2萬元交保，8日再發動第2波搜索。

此外，教育局8日晚間在板橋莒光國小舉行諮詢說明會，提供家長後續法律、心理諮商及就醫服務，但涉及個人資料與醫療隱私等，會議採不公開個別諮詢。

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君、民主進步黨籍新北市議員黃淑君和張維倩在會場外關心，王薇君表示，教育局長張明文未到場，代表不重視。張明文應要有積極作為，但這場說明會無法讓市府與家長好好對話。

張明文告訴中央社記者，雖未到場，但晚間仍在教育局處理相關行政協調與溝通。

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

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