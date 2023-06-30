侯友宜要賴清德為餵藥案道歉　綠委嗆「羞羞臉」：行政怠惰還敢罵人

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署29日下午公布板橋幼童餵藥案檢驗結果，36學童未檢出巴比妥及苯二氮平類，國民黨總統參選人侯友宜辦公室則揚言提告副總統賴清德。民進黨團30日指出，侯友宜最初就定調「居心叵測的老師」、新北市府也裁罰最高金額、廢止幼兒園，「新北市府過程中行政程序怠惰，還敢出來罵人，真的是羞羞臉。」

民進黨團幹事長劉世芳直言，到底是誰造成社會恐慌？6月8日侯友宜就在臉書稱「板橋幼兒園發生教師餵食管制藥品案」，出席政大論壇前就批「居心叵測的老師，對幼兒做出令人痛心的事情」，國民黨立委洪孟楷也用「餵毒」兩個字，更批餵毒僅開罰15萬、不可忍，應立刻修法，國民黨議員林國春則稱板橋幼兒園「餵毒」案令人痛心疾首。

對於餵藥案，劉世芳指出，國民黨團無限上綱要求賴清德道歉，但賴副總統第一次講到問題時，僅說希望新北市府照顧這些孩子、組成醫療小組，站在醫師跟小孩子立場當然會講出關心話語。而新北市府6月9日更裁定廢止幼兒園設立許可、裁罰15萬，若所有民意代表質疑的都是假的、不存在，新北市府為何要廢止私立幼兒園？

劉世芳也還原侯友宜說法，侯第一時間定調，「居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情，讓孩子受到如此嚴重的傷害、讓家長不安心。」劉指出，賴副總統幾段發言都沒有提到「餵毒」兩個字，更不斷強調孩子健康最重要，請國民黨跟侯辦先把時序釐清。

對於餵藥案，民進黨團書記長莊瑞雄表示，整個餵藥疑雲中，兩個禮拜前自己就公開講過，希望這是烏龍案件，對小孩跟家長都是好事，但為什麼會有這件事？新北市府在事件爆發後充滿行政怠惰，市長忙著選舉、無心市政，汐止案件的處理不就是因為板橋案件馬虎，才導致家長擔憂嗎？民進黨相信科學，反而是今天出來指控烏龍、要求道歉者「羞羞臉」。

莊瑞雄指出，新北市府前面講的多狠啊！餵毒、公開譴責老師居心叵測、廢止幼兒園執照、最高裁罰 國民黨民代搧風說「怎麼那麼輕？」難道這個過程都忘記了嗎？搞出這樣的烏龍案就是行政怠惰、慌了。

莊瑞雄直言，若科學證據證明這是烏龍案，「我們感到慶幸，其他都是政治口水，希望侯市長跟他的團隊好好思考，不要因為一個人要選總統，讓整個行政程序怠惰，還敢出來罵人，真的是羞羞臉。」

民進黨團副書記長洪申翰表示，提醒侯市長，家長報案的時候，唯一有權限快速啟動行政調查、不要造成恐慌的是誰？就是新北市，市府沒有把工作做好，一開始就拖延、輕忽，造成後來的恐慌跟質疑，卻反過來要求道歉，實在諷刺，一開始沒有做好工作的人，反過來指責因為自己沒把工作做好、產生恐慌的人造謠。

洪申翰指出，這樣的指責就能讓人忘了一開始的失職跟無能嗎？請問侯市長，到底是誰居心叵測？侯友宜才是居心叵測的人，新北市府沒有能力跟家長站在一起，現在質疑民進黨跟家長站在一起是造謠，邏輯之間的倒錯非常惡意。