　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

台灣遊客行經白廟最著名的「奈何橋」時，疑似為了捕捉美照而停下腳步，進而引發衝突。（翻攝自影片）

▲台灣遊客行經白廟最著名的「奈何橋」時，疑似為了捕捉美照而停下腳步，進而與當地人引發衝突。（翻攝自影片）

圖文／鏡週刊

泰國清萊知名的觀光勝地白廟驚傳遊客衝突事件！一名台灣遊客與當地泰國民眾因拍照糾紛，竟在象徵通往天堂的「奈何橋」上大打出手。這段約12秒的互毆影片在網路瘋傳，畫面中可見雙方在一群驚慌失措的遊客圍觀下激烈扭打，引發高度關注。

根據《泰國日報》報導，經警方調查釐清，這起衝突發生在本月15日下午。當時該名台灣遊客行經白廟最著名的「奈何橋」時，疑似為了捕捉美照而停下腳步，無視現場「禁止停留」規定，導致後方動線受阻。隨後趕上的泰國遊客因不滿被擋道而上前理論，無奈雙方語言不通，溝通不良下火氣越來越大，最終從口角演變成肢體衝突，在神聖佛寺內上演全武行，讓旁人看傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰國清萊知名的觀光勝地白廟驚傳遊客衝突事件。

▲▼台灣遊客在泰國清萊知名的觀光勝地白廟與人發生衝突事件。

泰國清萊知名的觀光勝地白廟驚傳遊客衝突事件。

針對這起事件，在白廟對面經營商店的目擊者受訪時無奈表示，發生這種事實在很不恰當，畢竟佛門聖地應是寬容之處。他認為當天天氣炎熱，加上事發地點「奈何橋」下方正是模擬地獄受苦的景象，場景氛圍或許在無形中影響了人的心智，若定力不足很容易就心浮氣躁、動怒傷人。他也呼籲，身為地主應更寬容待客，畢竟白廟是世界級景點，這類負面消息恐損及泰國觀光形象。

雙方被帶回清萊警局後，經過員警調解，情緒才逐漸平復。（翻攝自泰國日報）

▲雙方被帶回清萊警局後，經過員警調解，情緒才逐漸平復。（翻攝自泰國日報）

衝突爆發後，寺方保全人員迅速介入將雙方拉開，並通報當地警方處理。雙方被帶回清萊警局後，經過員警調解，情緒才逐漸平復。兩造最終承認是誤會一場，並沒有重傷害意圖，在同意互相賠償損失並繳納罰款後，當場互道歉意並達成和解，案件和平落幕。

廟方隨後也發出聲明強調，「奈何橋」路段狹窄且地勢較高，為了遊客安全與動線順暢，現場設有多國語言告示牌明確禁止停留拍照。雖然此次事件未影響景區營運，但廟方仍再次呼籲遊客務必遵守參觀規定，共同維護現場秩序。


更多鏡週刊報導
泰大選狂人推「1妻4夫」遭檢舉！昔逼學生禁欲　自爆「16歲破處」網酸雙標
「不想以他妻子身分死去」！日本爆熟年離婚潮　主婦集體覺醒拒當婚姻中弱勢
雞蛋越大越划算？蛋商揭密「雞蛋大小」關鍵　內行人都搶小顆蛋

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北電桿爆炸！1179戶停電
趙露思現身夜市擺攤！　素顏穿圍裙0偽裝
蘆洲弒親案死因出爐　逆子狂砍父母「69刀」大量失血
霍諾德徒手攀101　「最近觀賞點」曝光！
精舍殺人...美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

南鐵地下化年底通車　台南站「漂浮大屋頂」亮相

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

踩木屐登記！幻術大仙「我們結婚了」　粉絲嗨：幸福，過去～

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」　兩派戰翻：很沒必要

霍諾德徒手爬台北101「萬一掉下來怎麼辦？」　藝人保鑣解答

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

南鐵地下化年底通車　台南站「漂浮大屋頂」亮相

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

踩木屐登記！幻術大仙「我們結婚了」　粉絲嗨：幸福，過去～

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」　兩派戰翻：很沒必要

霍諾德徒手爬台北101「萬一掉下來怎麼辦？」　藝人保鑣解答

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

板橋體育館地貼已改善！運動部提比賽誠信疑慮　張承中：沒事實證據無從回覆

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

醫界米其林指南上線就掉漆　衛福部醫美查詢專區「醫師查不到」　

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

生活熱門新聞

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

寶雅「正妹店員」被問翻！網讚：像夏于喬

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

北部失守10度大關！今明冷氣團發威「冷一整天」

冷氣團「最猛時刻」北台灣跌破個位數

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

女患者「3度罹癌」全緩解！醫：成功非奇蹟

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

詹能傑殉職...她不捨：再聽不到你叫我阿母

廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」：操弄情緒

更多熱門

相關新聞

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

三重湯城園區曾是新北市知名地標，內部結合家樂福、玩具反斗城、新書友書店以及多家電子業者，吸引大量人潮。然而隨著家樂福遷出園區，昔日繁華逐漸消退。近期有網友在社群平台分享現況，園區內雖仍有全聯、康是美、路易莎等品牌，但整體人潮明顯稀少，引發網友懷舊與討論。

哈利王子情緒潰堤出庭

哈利王子情緒潰堤出庭

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

孫芸芸女兒「仙女菜單」大公開

孫芸芸女兒「仙女菜單」大公開

關鍵字：

白廟奈何橋鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面