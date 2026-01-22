丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

▲台灣遊客行經白廟最著名的「奈何橋」時，疑似為了捕捉美照而停下腳步，進而與當地人引發衝突。（翻攝自影片）

圖文／鏡週刊

泰國清萊知名的觀光勝地白廟驚傳遊客衝突事件！一名台灣遊客與當地泰國民眾因拍照糾紛，竟在象徵通往天堂的「奈何橋」上大打出手。這段約12秒的互毆影片在網路瘋傳，畫面中可見雙方在一群驚慌失措的遊客圍觀下激烈扭打，引發高度關注。

根據《泰國日報》報導，經警方調查釐清，這起衝突發生在本月15日下午。當時該名台灣遊客行經白廟最著名的「奈何橋」時，疑似為了捕捉美照而停下腳步，無視現場「禁止停留」規定，導致後方動線受阻。隨後趕上的泰國遊客因不滿被擋道而上前理論，無奈雙方語言不通，溝通不良下火氣越來越大，最終從口角演變成肢體衝突，在神聖佛寺內上演全武行，讓旁人看傻眼。

▲▼台灣遊客在泰國清萊知名的觀光勝地白廟與人發生衝突事件。

針對這起事件，在白廟對面經營商店的目擊者受訪時無奈表示，發生這種事實在很不恰當，畢竟佛門聖地應是寬容之處。他認為當天天氣炎熱，加上事發地點「奈何橋」下方正是模擬地獄受苦的景象，場景氛圍或許在無形中影響了人的心智，若定力不足很容易就心浮氣躁、動怒傷人。他也呼籲，身為地主應更寬容待客，畢竟白廟是世界級景點，這類負面消息恐損及泰國觀光形象。

▲雙方被帶回清萊警局後，經過員警調解，情緒才逐漸平復。（翻攝自泰國日報）

衝突爆發後，寺方保全人員迅速介入將雙方拉開，並通報當地警方處理。雙方被帶回清萊警局後，經過員警調解，情緒才逐漸平復。兩造最終承認是誤會一場，並沒有重傷害意圖，在同意互相賠償損失並繳納罰款後，當場互道歉意並達成和解，案件和平落幕。

廟方隨後也發出聲明強調，「奈何橋」路段狹窄且地勢較高，為了遊客安全與動線順暢，現場設有多國語言告示牌明確禁止停留拍照。雖然此次事件未影響景區營運，但廟方仍再次呼籲遊客務必遵守參觀規定，共同維護現場秩序。



