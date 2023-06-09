幼兒園餵藥案！衛福部1天接51通新北家長電話　6童已就醫求加驗毛髮

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出涉嫌餵食幼兒「巴比妥」藥物事件，引起社會譁然，衛福部昨日責成部立台北醫院成立專線，免費協助相關兒童檢驗、追蹤與衍生醫療，短短一天就有51通新北家長進線，其中6名幼童已經看診，除抽血外希望進一步做毛髮檢驗，會再彙整相關資料與新北衛生局討論。

衛福部昨日責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，並開通專線(02)22765566轉2536接受民眾諮詢。王必勝今日受訪表示，到中午12點為止總計有59通進線，其中51通是新北市，另有8通外縣市聯繫，大部分都是相關諮詢包含檢驗、如果真的有用到管制藥品的後續等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝說明，其中6人已經到院看診，都是做進一步檢驗，除了已經完成抽血外，另有要求做毛髮檢驗。不過國內毛髮檢驗僅有調查局、台北榮總、中山醫大學附設醫院3處有做，且沒有做一般民眾案件，醫院彙整後將會和新北市衛生局討論，如何統一送件處理。

▲衛福部次長王必勝，資料照。（圖／記者林敬旻攝）



據了解，新北市府案發後緊急對疑似遭餵藥的28名幼兒園學童進行採樣，稍早結果出爐，其中8人被驗出體內有巴比妥、苯二氮平類藥物殘留，但有7人濃度較低，有可能是自然環境的接觸，例如食器遭汙染後重複使用所導致等，無法認定有遭下藥；而8名學童中僅有一人遠遠高於安全值，但檢警發現，該名孩童家中有人在服用有巴比妥成分的醫師處方藥，是否家人間有交叉汙染可能，還需要再釐清。

針對管制藥品，王必勝表示，第三、第四級藥品都是在醫療院所、藥局依照法規管理，相當嚴謹；至於食藥署這邊每年有稽查計畫，通常都會稽查200~300間醫療院所和藥局，釐清是否按照規定處理。而巴比妥酸鹽類成分屬於毒品紅中、青發，目前整起案件還在檢警調查當中，是否毒品或者管制藥品流出都還有待釐清，衛福部會靜待結果，先不宜臆測。





▲新北幼兒園事件，衛福部已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。（圖／翻攝自王必勝臉書）