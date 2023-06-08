快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

▲涉嫌餵毒的新北某幼兒園，彭姓園長(圖中白衣)與另外4名老師等5人，經複訊列為被告。（圖／記者陸運陞攝）

20:56更新：彭姓女園長於8時許以5萬元交保。

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區某幼兒園餵食幼兒藥物，並在園內學童身上驗出「巴比妥」等藥物成分，今（8日）新北地檢署約談幼兒園園長、老師等共8人，經過長達8小時的偵訊，經複訊，將彭姓園長另外4名老師等5人列為被告，其中王姓、徐姓老師裁定3萬元交保，而彭姓園長晚間8點多以5萬元交保，何姓及林姓男老師仍在複訊中。

晚間新北地檢署發布新聞稿表示，日前偵辦該幼兒園趙姓老師餵食幼童不明藥物，當時搜索該幼兒園及趙姓老師住家等2處所，並查扣監視器主機等物證，並通知趙姓老師到案說明，經訊問後，趙姓老師以2萬元交保候傳。

並經過檢警勘驗監視器錄影畫面後，訊問相關證人，今天執行第二波行動，搜索幼兒園彭姓園長以及另外7名老師住處及幼兒園等9個處所，並查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，將彭姓園長及4名老師列為被告，並通知到案說明。

此案起源於今年4月起，幼兒園有數名幼童家長發現幼童在家中有脾氣暴躁等情況，還有幼童指控教師給他們不明藥物服用，家長帶幼童到醫院檢驗尿液後，竟發現尿中含有安眠鎮靜類的藥物數值，認為教師有長期餵食幼童不明藥物，且經過園長授權。