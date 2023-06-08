快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

記者崔至雲／新北報導

新北市板橋區某私立幼兒園遭爆餵食幼童安眠藥，在學童身上驗出「巴比妥」（Barbiturates）及「苯二氮平類」（Benzodiazepines）等藥物。由於該幼兒園屬於吉的堡教育集團加盟體系，吉的堡稍早發聲明指出，即起暫緩並停止與該加盟幼兒園之品牌及教學合作，後續若經檢警單位查證，此加盟幼兒園確有違反法律之事實，將對該園負責人及老師追究一切可能的法律責任及相關賠償。

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）



針對近期發生「老師疑似餵食孩童不明藥物」吉的堡下午發布聲明，聲明全文如下，

一、本公司自成立以來以人為本，嚴守本分並以孩子為中心，對於孩童之安全、健康相當重視，也相信企業遵守法令及商業倫理規範，亦是基本的社會責任，更不可能允許加盟幼兒園有任何侵害孩童之情事發生。

二、雖該幼兒園為加盟者自主經營，且本事件已在司法偵查中，其事實與真相尚待司法機關釐清，但身為堅持教育理念與教學品質之教育機構，吉的堡加盟總公司將全力配合檢警單位，並盡力提供所需之相關資訊。

三、為維護並避免相關爭議波及所有幼兒、辛勤服務第一線的教師之權益，本公司將暫緩並停止與該加盟幼兒園之品牌及教學合作，後續若經檢警單位查證，此加盟幼兒園確有違反法律之事實，本公司必將對該幼兒園負責人及事件老師追究一切可能的法律責任及相關賠償。

四、本公司向來以孩子為中心，並已啟動內部檢核機制並深刻檢討，將對相關預防措施進行檢視並檢討改進，務必讓孩童受到重視和保護。守護孩童是我們責無旁貸的使命，維護孩童們的健康與安全是我們最優先的責任！

