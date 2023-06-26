汐止幼兒園80名幼童檢驗數值正常　士檢「他字案」偵辦中

▲新北市板橋某連鎖幼兒園發生幼兒遭餵藥案，同體系汐止分校也有名家長爆出孩子有「苯二氮平類」等藥物反應，士林地檢署火速分案調查。（圖／翻攝自Facebook／內湖&松山&南港&汐止集團）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止某幼兒園餵藥案26日再度有檢驗結果，經土城醫院團隊於6月17日入園對80名孩童採檢後，僅有1名幼童血中苯巴比妥檢測為臨界值，其家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物經質譜確認，該幼童血中苯巴比妥結果為未檢出，與最初爆出疑被餵藥的首名幼童並非同位，該案也由士林地檢署分「他字案」偵辦中，後續將視檢驗相關報告等，釐清案情結果。

新北市衛生局今發布新聞指出，6月17日入園採檢「血液苯巴比妥」臨界值幼童，經送質譜儀複驗，結果未檢出，「該幼童家長也轉達感謝各界關心之意，家長表示很相信幼兒園老師們，辛苦園所這陣子的用心跟關懷，孩子被老師們照顧得很好，很健康，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾」。

首位餵藥幼童的家長立即發出3點聲明反駁指出，「正在等待孩子毛髮檢驗結果，未對案情接受媒體採訪、發表評論，以及衛生所發言純屬一派胡言，最後請新北市衛生局，不要憑空捏造，把沒有說過的話塞到我的嘴巴，蓄意代言家長帶風向。」對此，新北市衛生局也再回應指出，新聞稿提及的家長是不同位，請勿混為一談做不實的揣測言論。

據了解，目前「他字案」僅有1名家長送驗孩子檢體，檢方也已知質譜儀檢測結果，後續將視幼童尿液檢驗報告及毛髮檢測報告等證據，盡快釐清案情；由於全案為「他字案」未轉「偵字案」，因此僅需做「行政簽結」並不會做出起訴、不起訴或緩起訴處分。