幼兒園餵藥風波「近百家長求援衛福部專線」　首批尿檢結果明出爐

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出涉嫌餵食幼兒「巴比妥」藥物事件，引起社會譁然，衛福部昨日責成部立台北醫院成立專線，免費協助相關兒童檢驗、追蹤與衍生醫療。衛福部表示，目前已經累積有87通電話詢問，其中25人完成看診，都有留尿液，明天將檢視第一批結果；另外也有20人詢問毛髮檢驗，會於相關資料蒐集後再和新北市府協調。

衛福部次長王必勝8日公布，即起責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，並開通專線(02)22765566轉2536接受民眾諮詢。

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醫福會執行長林慶豐今（10）日受訪表示，目前已經有25人來醫院看診，包含活動力等理學檢查、留尿液檢驗等，家長主要則是問問小朋友會不會有後遺症等疑慮。而尿液檢查也須要2天時間，所以估計明天會先公布首日第一批結果。

林慶豐指出，這2天累積進線電話有87通，其中有20人詢問毛髮檢驗，但部北無法做毛髮檢驗，所以會先蒐集名單，再把相關資料整理後與新北市府協調。





▲新北幼兒園事件，衛福部已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。（圖／翻攝自王必勝臉書）