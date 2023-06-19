餵藥案延燒幼教總會發聲！　推「老師不餵藥」行動

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園餵藥案引發全台關注，昨日（18日）還有家長走上街頭抗議。面對餵藥爭議，中華民國幼教聯合總會發表一篇聲明表示，在尚未釐清事情真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達，「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」。

▲幼兒園教師及教保人員是否可以協助餵藥，各界爭議不斷。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

時代力量黨主席王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君、「共同守護孩子的未來」連署發起人奇寶媽，18日共同發起活動「不藥傷害我的孩子」，邀集跨黨派人士和團體出席，提出「幼托法制要完整」、「政府把關要確實」、「幼托老師要支持」、「政府不要踢皮球」、「監視器不要黑畫面」、「不要忽視孩子的傷」，共3要3不具體訴求，現場還有超過2000名家長帶著孩子前來聲援。

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面對餵藥爭議，中華民國幼教聯合總會18日透過臉書發表聲明，內容提到，鑒於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子、教保人員的作為之下，因處方藥物具專業性，教保人員並不具備醫療專業知識，所以在尚未釐清事情真相之前，希望各縣市理事長協助轉達會員，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，做到「幼兒生病不入校、老師不餵藥」。

中華民國幼教聯合總會也表示，懇請中央介入調查，早日讓真相水落石出，這樣不僅可以讓全國幼兒園及家長共同守護幼兒健康，也能還給現場老師及教保人員清白，「敬請中央及地方勿屈服於政治人物之要脅，請以人性化的輔導與講習代替稽查，增進全國幼教老師愛孩子之初心及家校合作的緊密情感，切勿打擊幼兒園良善的老師及教保人員，因這些成員是國家珍貴人才，他們是解決國安問題的重要成員，敬請中央及地方政府善待之、珍惜之。」

▲聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／中華民國幼教聯合總會）

聲明公開之後在PTT八卦板掀起討論，有網友以「幼教老師不爽餵藥了，誰該負責呀」為題發文，雖然有部分網友不認同，但大多數網友都紛紛留言表示支持，「支持，要餵家長自己餵」、「幼兒生病吃藥本來就是家長要顧的」、「生病就請假啊，不要傳染給其他小孩好嗎」、「合理」、「這是正確的，生病不入校，教師不餵藥」。