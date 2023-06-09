快訊／幼兒園遭爆疑餵毒！28名學童採樣結果公布　8人有藥物殘留

▲新北市板橋某幼兒園餵藥事件延燒，檢方二度發動搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者張君豪、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市板橋區某幼兒園爆發疑似餵毒案，園內多名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分。今(9日)檢驗初步結果出爐，疑似遭餵毒的幼童中，有8人體內有驗出「巴比妥」成分殘留，但其中7人濃度低於20，僅有1名孩童超標、濃度逾200，但檢警發現，該名數值超標孩童的家中有人在服用巴比妥藥物，詳細情形目前還有待釐清。

據了解，新北市府案發後緊急對疑似遭餵藥的28名幼兒園學童進行採樣，稍早結果出爐，其中8人被驗出體內有巴比妥、苯二氮平類藥物殘留，但有7人濃度都在20以下，研判有可能是自然環境的接觸，例如食器遭汙染後重複使用所導致等，無法認定有遭下藥；而8名學童中僅有一人遠遠高於安全值、達200以上，但檢警發現，該名孩童家中有人在服用有巴比妥成分的醫師處方藥，是否家人間有交叉汙染可能，還需要再釐清。

林口長庚臨床毒物科醫師顏宗海表示，巴比妥為三級管制藥品，也是法務部列管的三級毒品，因藥品膠囊外觀為紅色，又有「紅中」之稱。因為安全性較低，也容易產生生理依賴性，臨床上已較少使用，僅用於開刀房或治療嚴重癲癇。

顏宗海表示，巴比妥在成人血液中殘留量為3天，毛髮檢驗則是3個月內曾服用都測得出，但後者無法在一般實驗室進行，需要特殊實驗室才能做。

藥師蘇柏名也指出，這類藥物不僅是處方藥，更是管制藥品，藥局藥師「每天都必須盤點數量並向政府單位進行回報」。蘇柏名說，幼童的肝腎發育未完成，若隨意使用藥物，可能會造成器官永久損傷，不可不防。藥師提醒家長，仔細觀察小朋友有無出現「中毒症狀」，或是離開幼兒園後有無出現「戒斷症狀」，一旦發現不對勁，要趕緊就醫確認。