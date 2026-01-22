　
付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

▲▼信用卡,結帳,買單,錢包。（圖／取自Pixabay）

▲付錢還要道歉？他曝「台人獨有1習慣」全場共鳴，甚至還嚇到日店員。（圖／取自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人在許多外國人眼中，非常友善且客氣，甚至有點客氣過頭了。一名網友分享，她發現許多人在結帳時若拿出千元鈔票，都會不自覺補上一句「不好意思，只有大張的」，貼文一出立刻引發大量網友共鳴，甚至有其他人分享，在出國時都維持這種「道歉」習慣，意外嚇到日本店員。

原PO近日在Threads表示，如果問「台灣人到底有多客氣」，她腦海中首先想到的，是結帳時若拿出千元鈔票，許多人會忍不住說「不好意思，只有大張的」，好像付大鈔是一件很麻煩別人的事情。

貼文一出立刻引發大量網友共鳴，有人說，「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」、「真的，沒零錢道歉，拿千元鈔也道歉，沒帶現金想使用行動支付也道歉」、「台灣人無時無刻都不好意思、謝謝、麻煩了」、「這真的是台灣人的日常」、「我也會，真的會很不好意思要麻煩店家找錢，而且還會用掉他們太多的百元鈔」。

也有人分享，「在日本書店買書，皮包只剩一張一萬日幣，遞出去的時候習慣性地跟店員說
『不好意思，沒有零錢了』，店員超吃驚，說是第一次有人因為沒有零錢跟他說抱歉」、「我前天才說這句話，只要沒有買超過100元，拿出1000元都覺得不好意思」。

01/20 全台詐欺最新數據

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

台灣人客氣到極致！一名女網友笑稱，只要結帳拿出千元鈔，大部分的人都會下意識說「不好意思只有大張的」，彷彿付錢也要先道歉。貼文引爆萬人共鳴，「沒零錢道歉、拿千元道歉、用行動支付也道歉」，更有人補充「都是零錢也會抱歉」、「老闆沒500元也說不好意思」。

