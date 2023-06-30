板橋幼兒園餵藥案未檢出　陳建仁：還在司法調查的程序

記者陳家祥／台北報導

板橋幼兒園疑似餵藥案，新北地檢公布調查報告結果巴比妥47種毒物均未檢出，國民黨總統參選人侯友宜辦公室要求賴清德道歉。對此，行政院長陳建仁30日受訪說，基本上這件事情還在司法調查的程序當中，「我們完全尊重司法調查的結果」，行政院已經成立了跨部會小組，希望透過中央的協助還有地方的努力，讓每一個孩子都能夠得到很好的照顧。

▲陳建仁出席「新法迎馨 引領馨生」-犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動。（圖／記者許靖騏攝）



新北市板橋區某幼兒園疑似餵食幼童不明藥物，引發家長恐慌，負責偵辦的新北地檢署29日召開記者會，公布送檢的36名孩童毛髮「均未檢出」巴比妥類、苯二氮平類的藥物。對此，侯友宜競選辦公室要求副總統賴清德在24小時內公開道歉，否則將提出加重誹謗刑事告訴。

陳建仁說，基本上這件事情還在司法調查的程序當中，「我們完全尊重司法調查的結果」，更重要的是，在行政院已經成立了跨部會小組，希望來釐清檢驗的標準，來照顧所有孩子，幼兒能夠得到適當托幼的照顧。也希望跟地方政府一起來盤點，由地方政府負責主管這些幼兒園的量能和狀況。

陳建仁強調，這件事情很重要的是希望透過中央的協助還有地方的努力，讓每一個孩子都能夠得到很好的照顧，讓他們的健康也都能夠確保，使我們的幼保跟幼教的整個體系能夠維持，讓每一個孩子能夠健康、平安、喜樂的成長。