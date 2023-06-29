板橋幼兒園疑餵藥案　36學童毛髮送驗「報告7月初出爐」

▲新北板橋幼兒園孩童疑遭餵藥事件，新北地檢署已採集36名幼童毛髮送驗，報告最快7月初出爐。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市板橋、汐止日前接連發生幼兒園孩童疑似遭餵藥事件，引發社會各界高度關注。針對板橋幼兒園餵藥案，新北地檢署28日表示，事件至今已有36名家長提告，目前已採集36名幼童毛髮送驗，預計最快7月初就會有結果，屆時將第一時間向家屬及大眾報告。

新北板橋幼兒園餵藥事件起源於有家長報警，指控孩子遭幼兒園老師餵食不明藥物，更有8位孩童的血液中驗出了微量「苯巴比妥」，不過其中4人的檢體被送往台北榮總進行質譜儀檢測後，發現4人結果均是「未檢出」，然而檢方為求慎重，仍涉案孩童的毛髮送驗。

▲本案目前包含幼兒園彭姓園長、幼保員在內，總共有9人被新北地檢署列為被告。（圖／記者陸運陞攝）

新北地檢署28日表示，事件至今已有36名家長提告，自5月底已陸續採集36名孩童毛髮，送請法務部調查局檢驗，調查局馬上以「最速件」辦理，鑑定報告預計最快7月初就會有結果，屆時將第一時間向家屬及大眾報告。行政調查部分，新北市政府透露，市府5月15日接獲通報後，已立刻啟動行政調查，依法須在60天完成調查，因此最晚將在7月15日前公布調查結果。

新北地檢署透露，本案目前包含幼兒園彭姓園長、幼保員在內總共有9名被告，9人均以涉嫌違反傷害罪、妨害未成年人身心健全發育等罪名，持續偵辦中。

至於汐止幼兒園餵藥事件，士林地檢署主動偵辦，將幼兒尿液送往台北榮總複驗，用更精確的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）」檢測後，未驗出苯二氮平類成分，且經調閱相關監視畫面、密集訊問幼兒園、醫檢人員後，綜合人證、物證、書證及各機構鑑定報告後，認定本案無涉及犯罪，全案28日簽結。