桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

桃園市政府交通局為全面提升公共運輸服務品質與城市形象，推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線、BR幹線、GR幹線、高鐵幹線及中豐幹線等五條幹線陸續提升班次，同時新闢七條幹線公車路線，並將同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，期打造嶄新、便利且具吸引力的公共運輸服務。

交通局局長張新福22日指出，桃園新幹線公車將陸續導入全新電動公車，並將設計具高度辨識度的車身與候車設施塗裝；沿線將陸續設置太陽能彩色電子紙智慧站牌與候車亭，提升即時資訊服務並兼顧節能與城市景觀。

交通局說明，自1月26日（一）起，台一幹線與GR幹線實施增班服務，尖峰與離峰班距均大幅縮短，例如台一幹線尖峰最短3分鐘就有一班車，而乘車費率則比照現況方式且享有持市民卡乘車優惠措施。其中台一幹線主要為桃園往返中壢，由【1】、【1A】、【1B】、【301】、【301A】等5路線組成，平日往返合計256班次、假日150班次，尖峰班距縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘。

GR幹線捷運綠線先導公車，以桃園火車站為核心，由多條路線共同組成，其中GR幹線北段為桃園火車站沿中正路往返蘆竹方向，由【GR】、【117】、【117A】、【151】、【152】等5路線組成平日往返合計190班次、假日146班次，尖峰班距已達10至15分鐘，離峰班距平均約20分鐘；GR幹線南段為桃園火車站沿介壽路往返八德、大溪方向，由【GR2】、【102】、【102A】、【102B】、【5053】、【5053A】、【5096】、【5096A】等8路線組成平日266班次、假日206班次，尖峰班距平均已達10分鐘，離峰班距平均約15至20分鐘。