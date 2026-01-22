　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

▲桃園推動「幹線公車計畫」

▲桃園推動「幹線公車計畫」提升公共運輸服務品質。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局為全面提升公共運輸服務品質與城市形象，推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線、BR幹線、GR幹線、高鐵幹線及中豐幹線等五條幹線陸續提升班次，同時新闢七條幹線公車路線，並將同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，期打造嶄新、便利且具吸引力的公共運輸服務。

交通局局長張新福22日指出，桃園新幹線公車將陸續導入全新電動公車，並將設計具高度辨識度的車身與候車設施塗裝；沿線將陸續設置太陽能彩色電子紙智慧站牌與候車亭，提升即時資訊服務並兼顧節能與城市景觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通局說明，自1月26日（一）起，台一幹線與GR幹線實施增班服務，尖峰與離峰班距均大幅縮短，例如台一幹線尖峰最短3分鐘就有一班車，而乘車費率則比照現況方式且享有持市民卡乘車優惠措施。其中台一幹線主要為桃園往返中壢，由【1】、【1A】、【1B】、【301】、【301A】等5路線組成，平日往返合計256班次、假日150班次，尖峰班距縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘。

GR幹線捷運綠線先導公車，以桃園火車站為核心，由多條路線共同組成，其中GR幹線北段為桃園火車站沿中正路往返蘆竹方向，由【GR】、【117】、【117A】、【151】、【152】等5路線組成平日往返合計190班次、假日146班次，尖峰班距已達10至15分鐘，離峰班距平均約20分鐘；GR幹線南段為桃園火車站沿介壽路往返八德、大溪方向，由【GR2】、【102】、【102A】、【102B】、【5053】、【5053A】、【5096】、【5096A】等8路線組成平日266班次、假日206班次，尖峰班距平均已達10分鐘，離峰班距平均約15至20分鐘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡完整入圍名單出爐！　李奧納多對決甜茶爭影帝
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

基隆1死火警

詹能傑殉職！「同年同月同日生」兄弟哽咽想罵他：你太衝了...

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

快訊／川普取消關稅威脅！美股開盤道瓊漲400點　台積電ADR漲近2%

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

相關新聞

酷航2023台北-新加坡與台北-東京大增班　招募台灣空服員50餘人

酷航2023台北-新加坡與台北-東京大增班　招募台灣空服員50餘人

新加坡航空公司(SIA)旗下的低成本子公司酷航，自2023年1月起持續增班，1月2日起，酷航台北-新加坡之間的航班將從每周18班增加到每周25班，台北-東京(成田機場)之間的航班將從每天1班增加到每周10班。

關鍵字：

桃園台一GR幹線大增班

讀者迴響

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面