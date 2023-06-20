新北幼兒園公告「需要餵藥請在家」　教育局：應落實託藥服務





▲新北市土城區某幼兒園發出暫停餵藥通知。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

新北市幼兒園餵藥案真相未明，中華民國幼教聯合總會號召全台幼兒園所，在尚未釐清事情真相之前，「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為」。已有部分縣市幼兒園發給家長「不餵藥」通知書，新北市土城區某幼兒園更公告，需要餵藥的幼童請在家休息，生病一律不入園。對此，新北市教育局表示，已要求該園所依法提供託藥服務。

臉書社團「幼兒園大小事」昨陸續有家長發文，收到學校「不餵藥」的通知書，而位於新北市土城區的一所幼兒園發出公告，「為了不讓家長及教師為難，只要幼生生病吃藥需要老師餵藥者請留在家中休息，避免不必要的爭議及紛爭」、「希望家長見諒老師也要為求自保」。引發網友討論，「感覺就是情勒家長的聲明書」、「以後過敏兒都待在家的意思」。

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新北教育局表示，已與該園所聯繫，要求遵照教育部「幼兒教保及照顧服務實施準則」相關規定，確實執行託藥相關規定，也呼籲其他園所，勿在此時發出類似公告，製造家長恐慌與困擾。

新北教育局說，有關教保服務機構託藥措施的落實，有賴親師生三方攜手，建立信任關係，以確保幼生得到最妥適的照顧。教育局會落實相關法規查核，協助幼兒園確實執行，並避免任何環節有所疏漏，確保幼童健康安全，讓家長放心託藥，也讓教保服務人員能安心工作。