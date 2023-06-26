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幼教總會稱餵藥案是「烏龍事件」　改口宣布：恢復協助用藥

▲▼日本傳出一名幼稚園學童被活活熱死在娃娃車的悲劇。（示意圖，非當事者／CFP）

▲中華民國幼教聯合總會再發聲明指餵藥案是烏龍事件，呼籲恢復協助幼兒用藥。（示意圖，非當事者／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北市私幼餵藥案爭議未歇，中華民國幼教聯合總會上周才發聲明，呼籲未釐清真相前，暫時停止幼兒園及教保人員餵藥。昨（25日）晚再度在臉書粉專發出聲明指稱，餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥。並呼籲造謠者及酸民，能給全國幼教老師一個道歉。

中華民國幼教聯合總會（18日）發聲明，呼籲在釐清事實真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」。

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事隔7天，幼教總會昨晚再發聲明，鑑於餵藥烏龍事件已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。

聲明指出，相信全國的幼教老師都是秉持愛孩子的熱情從事幼兒教育工作，希望藉此事件，提醒中央政府及家長更同理幼教老師的辛苦與愛心，在未來政策的訂定上，給予這些維護國安問題的幼教老師更多的關懷與鼓勵。

聲明並指出，未來現場的老師不再有「餵藥時戰戰兢兢、餵藥後膽戰心驚」的恐懼，此後孩子在幼兒園可以「孩子平安、家長心安」。這段時間「孩子無辜、老師很辛苦、家長很焦慮」。

幼教總會還說，親師間走過一段無助的歷程，希望造謠者及酸民能給慈愛的全國幼教老師一個道歉，停止無意義的口水戰，期許台灣人民都有一個平安、幸福的未來。

幼教總會一周內兩次聲明，引發網友批評，有網友說「檢調都還沒調查結束，總會就知道是烏龍了？」、「毛髮檢驗結果都還沒出來…發文前你要不要自己先釐清啊？」、「被你們這樣情勒，我們這些家長，帳還沒跟你們算！」、「根本利用幼教老師操弄選舉，有沒有人能告這個總會啊？」、「釐清你個頭！為什麼要這樣帶風向呢？」。

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