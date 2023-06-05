新北幼兒園餵藥案風暴擴大　王婉諭籲擴大偵查

▲王婉諭盼盡速釐清案情全貌。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委王婉諭5日舉行記者會踢爆，新北市板橋某準公托幼兒園小班及中班孩童，疑似因被老師餵食「不明飲料」，出現情緒易怒、邊睡邊哭叫等異常行為，後續驗出2名孩童體內存在巴比妥。她呼籲，檢調應擴大偵查，為孩子們進行毛髮的檢驗，並重視孩童們的證詞，並提醒教育局應協助家長和孩童轉園。

王婉諭今天上午偕同受害兒童家長，舉行「幼兒園學童竟驗出毒品殘留！盼盡速釐清案情全貌」記者會。

王婉諭表示，今年5月14日，有3名家長前往板橋文聖派出所報案。家長們從今年2月開始到4月間，發現其就讀新北板橋某幼兒園小班及中班的孩子，出現情緒易怒、邊睡邊哭叫等異常行為，在家長詢問下，孩子說出有遭老師餵食「不明飲料」之情事，家長們感到很不安，於是自行帶著孩子分別前往醫事檢驗所、醫院等地方為孩子驗尿，後續驗出2名孩童體內存在巴比妥，目前有高達11位家長備案，雖然新北市府已發出6點聲明，但家長們尚未得到妥善協助。

王婉諭批評，新北市府對此案態度消極、漏洞百出，早在3名孩童於5月14日備案時，就已經有個案向新北市府申訴，但事發至今，新北市府仍未協助家長和孩童轉園。時代力量新北市黨部主委王薇君痛批，家長以為選擇了有品牌的幼兒園，未料卻是親手將孩子送入「集中營」，被強灌不明飲料，這已經不是個案了，新北市長侯友宜號稱「鐵漢」，外界卻未看到他「鐵腕」的作風。

此外，王婉諭提出數項訴求說，目前曝光的案件絕對只是冰山一角而已，但尿液檢驗只能檢查出數日內的毒素殘留，唯有透過毛髮檢驗，才能檢測出1個月內殘留的毒素，呼籲檢調一定要擴大偵查，為孩子們進行毛髮的檢驗，並針對教職員生擴大調查。她提醒，應該重視兒童證詞與表意權，讓孩子們的意見能夠充分被重視，因此應確保兒童知能的專家也參與調查。

另針對新北市府作為，王婉諭表示，此案交給檢警調查後，並不代表新北市教育局就沒責任了，尤其司法案件需要經過1至2年才會有結果，在判決確定前，教育局都不需要進行了解和協助嗎？呼籲教育局擔起責任，告訴外界到底有幾個孩子、遭遇什麼樣的狀況，另應盡快協助家長和孩子到一個安全的、新的幼兒園或托育機構。