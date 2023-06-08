幼兒園餵藥案！衛福部公布單一窗口專線　檢驗、追蹤、醫療全免費

記者洪巧藍／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物事件，在學童身上驗出「巴比妥」等藥物反應，引起社會譁然。衛福部次長王必勝今（8）日宣布，衛福部已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市幼童被餵食藥品案歷經20餘天，新北市政府終於對幼童全面採檢。先前家長帶往醫院自驗的案例中，已有2名孩童經醫院檢查驗出苯重氮基鹼殘留，另一名則是巴比妥。新北地檢署為了釐清案情，已發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，另有17名家長對幼兒園提告。

王必勝受訪表示，事情爆發後有很多家長表達擔心，衛福部決定以單一窗口服務，讓家長不用四處求助，可評估檢驗，有醫療需求可由醫院處理，若有些兒童有行為變化，心理方面輔導也可轉介。王必勝說，協助專線 (02)22765566轉2536已於今日開通，開放家長諮詢，相關費用都由部立醫院基於公立醫院的使命來吸收。

王必勝強調，第一時間先開放家長向部立台北醫院聯繫，如果衛福部接下來能夠拿到相關名冊，也會主動去連繫家長。目前相關案件都由檢調介入處理中，還在查證，首先要瞭解是否有這件事情，再來釐清管制藥品是否有漏洞，如果是三級管制藥品，都該在醫院造冊管理。





▲新北幼兒園事件，衛福部已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。（圖／翻攝自王必勝臉書）