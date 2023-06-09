快訊／幼兒園爆餵毒5人到案　園長5萬交保！今檢警再約談3師說明

▲新北市某幼兒園爆發餵毒案，彭姓園長訊後5萬交保。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市板橋區某幼兒園爆發餵毒案，園內多名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分。昨(8日)新北檢約談幼兒園園長、老師共8人，其中5人先行到案說明，訊後彭姓園長5萬交保，徐師、王師、何師3萬元交保，另名林師則以2萬元交保。昨約談的8人中，因有3名教師要在幼兒園內照顧幼童，因此第一時間未到案，今(9日)一早主動前往海山分局接受約談，釐清案情。

警方調查，本案源起於今年4月份，因園內有數名幼童家長發現孩子在家中有脾氣暴躁、情緒失控問題，進一步詢問孩子才發現，幼兒園老師竟給他們服用不明藥物，家長帶著孩子到醫院驗尿後，赫然發現其中竟檢出安眠鎮靜類藥物成分，全案因此曝光。

新北檢第一時間介入偵辦，並發動搜索幼兒園及一名趙姓教師住家等處所，同時查扣監視器主機等證物，並通知趙師到案說明，訊後裁定2萬元交保。昨檢調發動第二波搜索，約談園長、教師共8人到案，其中彭姓園長與4名教師先行到案說明，訊後分別裁定2萬至5萬元不等交保。

昨因其中3名教師須留在幼兒園內照料幼童，因此第一時間未到案，今上午7時許，鍾師、劉師、洪師3人主動前往海山分局製作筆錄，將針對疑點協助釐清案情。