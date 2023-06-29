　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止幼兒園餵藥案「無罪簽結」！園方發聲明：為我們洗清了冤屈

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲汐止幼兒園餵藥案幼童體內未驗出違禁藥物成分，士林地檢署全案簽結。（圖／資料照）

記者莊智勝／新北報導

新北市板橋、汐止接連爆發幼兒園餵藥疑雲，其中汐止案經士林地檢署偵辦，囑託專業醫療機構進行該學童尿液及毛髮等精確檢驗後，確認未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）、及Barbiturate（巴比妥）成分，全案於28日簽結。對此，該幼兒園也發出聲明，「感謝相關單位快速的調查，為我們學校和老師們洗清了冤屈！」

汐止幼兒園聲明全文：

各位親愛的家長 晚安～

這段時間，我們深深感受到家長們的溫暖和關懷，您們送孩子們來幼兒園時，每次給予我們鼓勵和支持的話語，都讓我們感到無比感激和感動，您們的支持不僅是我們的後盾，更是我們前進的力量。

在這艱鉅的時刻，我們深知您們的情感和擔憂，我們與相關單位攜手展開調查，以最誠摯的態度和最快的速度澄清真相，我們明白，只有清楚瞭解真相，才能為孩子們提供更安全、健康的學習環境。

我們終於在今天6月28日看到士林地檢署的報告，針對汐止幼兒園學童案件，經過臺北榮民總醫院使用更精確的檢測方法，未發現苯二氮平類成分。為了深入調查，檢調獲得了家長的同意，採集了學童的毛髮樣本和自今年1月起使用的合法處方藥物，並送交法務部法醫研究所進行檢測，結果顯示，毛髮和處方藥物中均未檢出苯二氮平類和巴比妥成分。根據專案小組主任檢察官和檢察官的細密調查，綜合人證、物證、書證以及專業醫療和鑒定機構的調查結果，確認該案與犯罪無關，並已依法作結報告。（摘錄自ETtoday新聞雲20230628）

我們衷心感謝相關單位快速的調查，為我們學校和老師們洗清了冤屈，同時也為師生們提供了一個乾淨的學習環境。在這個艱難的過程中，我們也學到了珍惜和珍愛，我們深刻明白，一個純淨溫暖的學習環境是需要大家共同來呵護與守護的。

在此，我們再次向您表達最真摯的謝意，感謝您在這段困難時期始終與我們並肩前行，給予我們力量和勇氣，您的支持和信任是我們前進的動力，也是我們學校最珍貴的財富，讓我們共同努力，創造一個美好的明天！

▼汐止幼兒園園方聲明。（圖／攝翻幼兒園臉書）

▲▼汐止幼兒園餵藥案「無罪簽結」！園方發聲明：為我們洗清了冤屈。（圖／攝翻幼兒園臉書）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

汐止幼兒園餵藥案結果公布　全案簽結

汐止幼兒園餵藥案結果公布　全案簽結

新北市板橋、汐止日前接連發生幼兒園孩童疑似遭餵藥事件，經過連日調查，汐止幼兒園餵藥案的部分，士林地檢署將幼兒尿液送往台北榮總複驗，未驗出苯二氮平類成分，最終認定「無涉及犯罪」，並於昨日（28日）簽結。板橋幼兒園餵藥案則還有待36名幼兒毛髮送驗結果公布，最快7月初就能知道檢驗結果。

幼兒園餵藥案　毛髮檢驗7月初出爐

幼兒園餵藥案　毛髮檢驗7月初出爐

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

汐止私幼餵藥案「無檢出苯巴比妥」！　侯競辦轟：綠散播假訊息才是真餵毒

汐止私幼餵藥案「無檢出苯巴比妥」！　侯競辦轟：綠散播假訊息才是真餵毒

即／汐止幼稚園餵藥疑雲落幕！檢方簽結

即／汐止幼稚園餵藥疑雲落幕！檢方簽結

關鍵字：

汐止幼兒園餵藥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面