汐止幼兒園餵藥案「無罪簽結」！園方發聲明：為我們洗清了冤屈

▲汐止幼兒園餵藥案幼童體內未驗出違禁藥物成分，士林地檢署全案簽結。（圖／資料照）

記者莊智勝／新北報導

新北市板橋、汐止接連爆發幼兒園餵藥疑雲，其中汐止案經士林地檢署偵辦，囑託專業醫療機構進行該學童尿液及毛髮等精確檢驗後，確認未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）、及Barbiturate（巴比妥）成分，全案於28日簽結。對此，該幼兒園也發出聲明，「感謝相關單位快速的調查，為我們學校和老師們洗清了冤屈！」

汐止幼兒園聲明全文：

各位親愛的家長 晚安～

這段時間，我們深深感受到家長們的溫暖和關懷，您們送孩子們來幼兒園時，每次給予我們鼓勵和支持的話語，都讓我們感到無比感激和感動，您們的支持不僅是我們的後盾，更是我們前進的力量。

在這艱鉅的時刻，我們深知您們的情感和擔憂，我們與相關單位攜手展開調查，以最誠摯的態度和最快的速度澄清真相，我們明白，只有清楚瞭解真相，才能為孩子們提供更安全、健康的學習環境。

我們終於在今天6月28日看到士林地檢署的報告，針對汐止幼兒園學童案件，經過臺北榮民總醫院使用更精確的檢測方法，未發現苯二氮平類成分。為了深入調查，檢調獲得了家長的同意，採集了學童的毛髮樣本和自今年1月起使用的合法處方藥物，並送交法務部法醫研究所進行檢測，結果顯示，毛髮和處方藥物中均未檢出苯二氮平類和巴比妥成分。根據專案小組主任檢察官和檢察官的細密調查，綜合人證、物證、書證以及專業醫療和鑒定機構的調查結果，確認該案與犯罪無關，並已依法作結報告。（摘錄自ETtoday新聞雲20230628）

我們衷心感謝相關單位快速的調查，為我們學校和老師們洗清了冤屈，同時也為師生們提供了一個乾淨的學習環境。在這個艱難的過程中，我們也學到了珍惜和珍愛，我們深刻明白，一個純淨溫暖的學習環境是需要大家共同來呵護與守護的。

在此，我們再次向您表達最真摯的謝意，感謝您在這段困難時期始終與我們並肩前行，給予我們力量和勇氣，您的支持和信任是我們前進的動力，也是我們學校最珍貴的財富，讓我們共同努力，創造一個美好的明天！

▼汐止幼兒園園方聲明。（圖／攝翻幼兒園臉書）