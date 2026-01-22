　
生活 生活焦點

用餐被認出「粉絲霸氣請吃壽司」！作家感動收下　結帳卻臉綠了

▲爭鮮迴轉壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲小粉絲請他吃壽司。（示意圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」表示，日前在壽司店用餐，意外被一名國中小粉絲認出，對方拿著一盤壽司，直呼「大師兄我請你吃！」雖然他拒絕了，但對方堅持遞給他，他便收下這盤壽司，內心相當感動，沒想到最後結帳，眼淚全收回去了，貼文笑翻大批網友。

小粉絲霸氣請客　他感動：誰說現在小孩不懂感恩

曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」在臉書發文，當天用餐吃到一半，突然注意到隔壁桌竊竊私語，接著一名妹妹主動上前詢問「你是大師兄嗎？」他點頭承認後，對方立刻興奮表示，自己國小時曾聽過他的講座，如今已經升上國中，巧遇本人讓他又驚又喜，兩人閒聊了幾句，孩子的爸媽也在一旁看著。

不久後，學生端著一盤壽司向前，表示要請客。大師兄婉拒「妹妹，不用啦！叔叔有錢不用你請！」但對方仍堅持表達感謝，很喜歡他分享的故事，很有趣。最終大師兄收下壽司，當下十分感動。

結帳瞬間全破功

大師兄感嘆，外甥都還沒請他吃過了，卻先被小粉絲請客，「看著他跑回去那一桌，爸媽拍著他頭的背影。我真的很感動。當你對這個世界好，這個世界就對你好。誰說現在小孩不懂感恩的。」

最後結帳時，店員詢問「先生是兩個銀盤嗎？」大師兄這才想起，店家是以盤子顏色計價，他當場哭笑不得，「你還沒付錢呀小朋友，還拿我最捨不得拿的銀盤，這小朋友是股東嗎？」並附上許多哭哭臉的表情符號。

貼文曝光，網友們笑翻，「我就猜到請客，結果是要自己付的」、「看來拿太貴把被爸媽唸，然後順勢塞給你」、「借花獻佛最高級版，連花的錢都佛祖出」、「本來以為是驚喜，結帳時卻是驚嚇」、「我請客你付錢」、「其實只是他拿了之後不想吃，所以給你吃」、「大師兄總是可以在最後一刻把我的感動變成噴笑」、「他拿盤子說要請客時我就覺得怪怪的，除非他等你吃完把盤子帶回去」。

事後，大師兄發文解釋，「有啦！妹妹真的有請我吃壽司啦！叔叔謝謝你。」

01/20 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

關鍵字：

大師兄壽司店粉絲請客感恩趣事

