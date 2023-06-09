新北幼兒園餵毒案「沒拍到關鍵畫面」！　她喊：監視器系統更新中

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區一間私立幼兒園爆出餵毒案，引發社會關注！園內28名學童經檢驗過後，有8人驗出藥物殘留反應，檢警8日進行第二波行動，兵分九路至幼兒園、教師住處等處進行搜索，約談園長、教師等8人。家長質疑，監視器沒有拍到某位已離職趙姓教師餵藥畫面，而其中一名教師透露，是系統更新中才會沒有拍到畫面。

▲新北某私立幼兒園餵毒案，今天有三位教保員到分局製作筆錄，並到地檢署複訊後交保。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

根據檢警調查，這所幼兒園於第一次搜索時，部分教室監視器影像僅有2至4月，5月後則無任何畫面，幼兒園內本設有10餘支監視器，支數超過呈報教育局的數量，因4月間有家長投訴園內疑有不當管教，加上房屋租約7月到期即將搬遷，園長疑似為了「省麻煩」，拆掉部分教室內監視器，只保留上報到教育局的支數。

檢警5月18日展開第一次行動時，針對幼兒園及已離職的趙姓教師等處所進行搜索，同時查扣監視器主機等證物，發現有老師疑似在不特定時間有餵藥動作，遂通知趙師到案說明，訊後諭知以2萬元金額交保。

由於園內部分監視器鏡頭早已於5月時拆除，檢警8日再發動第二波搜索及約談，一共約談園長、教師共8人，其中7人以2至5萬元金額交保，1人訊後請回。

檢警經比對家長託藥單與監視器餵藥情形，目前狀況均吻合，但由於監視器畫面並沒有拍到趙姓老師餵藥的畫面，引發家長質疑。對此，幼兒園其中一名教師指出，由於幼兒園內監視器更新中，所以無法拍到幼童整天上課的情形，她對於無法舉證自己的清白，感到很無奈，監視器問題確切原因要問園長才知道。