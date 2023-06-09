快訊／幼兒園餵毒風暴滅火！　新北市府即起每天開記者會說明進度

▲新北市府針對幼兒園餵毒事件召開記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

北市板橋某幼兒園日前爆出有老師對幼童餵食安眠藥的社會案件，經檢驗在8名幼童身上驗出「巴比妥」藥物反應，令外界譁然。新北市府上午緊急發布記者會通知，由副市長劉和然說明該案件司法進度，並表示從即日起，除了週末，每日10點半將召開定期記者會，讓外界了解最新進度。

教育局長張明文指出，針對該案，教育局5月15日接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。

張明文提到，教育局5月15日接獲案件，當日立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查。社會局亦立即啟動一對一個案追蹤。因每一位家長想法不同，採檢須尊重家長意願。有家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗。

本月1日起該案配合司法偵辦進度，張明文指出，教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案；6月5日衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長檢驗意願，共16位同意採檢；昨日新北市私立幼兒園疑似餵藥事件一對一專業諮詢服務。



