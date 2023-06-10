幼兒園餵毒案「巴比妥」哪裡來？　新北市府：檢調清查藥史中

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

板橋幼兒園餵藥案目前已有8名幼兒體內驗出微量巴比妥，但外界現在好奇，這些藥品到底從何而來？是否巴比妥等藥物還有流向其他地方？新北市衛生局長陳潤秋今（10）日在記者會上表示，今年1到5月，新北查了700多家醫療院所與藥局，藥品都沒有異常。檢調人員目前正在清查幼兒園相關人員的病史及用藥史，盡可能找出任何破案的蛛絲馬跡。

新北市副市長劉和然指出，餵藥事件引發民眾及家長恐慌，教育局已經展開全面稽查，於6月8日及9日稽查該連鎖機構旗下23間幼兒園，無違規12園，有違規11園，違規樣態大多為收據未留園備查、餐點未留樣等。

至於外界關心，這些毒藥到底從何而來？陳潤秋說，衛生局針對新北市轄內醫療院所及社區藥局，每個月進行高強度的數量稽查，今年1至5月，並無管制性藥品數量不符事件發生，巴比妥雖然是管制藥品，但是在治療支氣管炎、腸胃炎的複方藥品中也會含相關成分，檢調人員目前正在清查幼兒園相關人員的病史及用藥史，找出任何的蛛絲馬跡，這些都會列入檢察官偵辦參考。

至於目前檢驗是否有增加，陳潤秋說，目前就是採檢28位，有8人有微量反應，細節因偵查不公開，會由檢察官來調查，並尊重檢方。