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新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

▲▼ 。（圖／板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟） 

▲新北市一名男童因為檢驗而剃髮，頭頂光了一大塊。（圖／受害者聯盟粉專授權提供）

記者邱晟軒／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，不少家長擔心孩子可能是受害者。對此，有民眾今（17）日分享照片，表示孩童為了驗髮而剃髮，頭頂都光了一整片。照片曝光後，立刻讓許多家長心疼直呼「看了真的很傷心」、「身為媽媽看到這樣真的很難過」。

「受害者聯盟」臉書粉專今上午發文，並附上一張男童後腦勺空了一大塊的照片。該照片顯示這名孩童因為進行檢驗而被剃髮，頭頂上出現了一片光禿。

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原PO無奈表示，這起餵藥事件並非無中生有，照顧幼兒家長們本就多頭燒，絕不會自找麻煩，身為父母，我們更希望餵毒、不當管教都是無中生有，這樣孩子身心的傷害就可以消失了，那麼多家庭也不用夜夜不能寐！原PO更提到了一位女孩的照片，形容其情況慘不忍睹，因此不願公開這張照片。

▲新北市一名男童因為檢驗而剃髮，頭頂光了一大塊。（圖／受害者聯盟粉專授權提供）

▲男童驗髮頭頂光了一大塊。（圖／受害者聯盟粉專授權提供）

照片曝光後，引起許多網友和家長的留言。其中一位網友表示「以為只是拔掉一根頭髮就可以...看了真的好心疼」、「看了真的很傷心」、「身為媽媽看到這樣真的很難過」、「看了之後都哭了，孩子們為了找到真相，我們只能上街力挺」。

據《三立新聞網》報導，毒物專家、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，毛髮檢驗得採約300毫克（mg），即0.3公克（g）的量，的確得採集不少毛髮，一般來說不會造成上述情況，「但若民眾本身頭髮真的很短的話，理論上的確有可能。」

▲▼新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會，劉和然，張明文，許秀能。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會。（圖／記者周宸亘攝）

楊振昌進一步解釋表示，根據採集頭髮進行檢測的方法，毛髮的長度理論上越長越好，這是因為頭髮的檢測是透過液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）進行的，可以直接觀察頭髮殘留的有毒成分分子，並能有效推定有毒物質的暴露時間。

舉例來說，如果剪下3公分的頭髮進行檢測，就能夠追蹤過去3個月內是否有中毒的情況；而如果剪下6公分的頭髮進行檢測，則可以追蹤過去6個月內是否有中毒的情況。這種方法能夠提供相對準確的暴露時間推定，幫助了解個體是否受到有毒物質的長期暴露。

針對餵藥案延燒，有家長不滿批新北市府行政怠惰、推卸責任，與時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君發起串聯明（18日）上街遊行、並在新北市府廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動表達訴求。

王婉諭表示，這次的活動是由上千位家長網路連署，希望政府重視幼托兒童權益。孩子沒有選票，但我們可以一起關注下一代的未來，成為孩子們最好的後盾，「歡迎您在3點45分共同與會出席，一起聆聽爸爸媽媽的心聲！」

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