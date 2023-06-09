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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北幼兒園餵毒案！園長、教師等8人全複訊完　她2萬交保

記者陸運陞、戴上容、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一間私立幼兒園爆出餵毒案，引發社會關注！園內28名學童經檢驗過後，有8人驗出藥物殘留反應。檢警8日兵分九路至幼兒園、教師住處等處進行搜索，約談園長、教師等8人。稍早鍾姓女教師複訊後以2萬元交保。

▲新北幼兒園餵毒案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車，移送新北檢接受複訊。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲新北幼兒園餵毒案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車，移送新北檢接受複訊。（圖／記者戴上容攝）

整起案件曝光後，新北地檢署介入偵辦，並發動搜索幼兒園及一名趙姓教師住家等處所，同時查扣監視器主機等證物，並通知趙師到案說明，訊後裁定2萬元交保；檢調8日發動第二波搜索，約談園長、教師等共8人到案，其中彭姓園長與4名教師先行到案說明，訊後分別裁定2萬至5萬元不等交保。

鍾、劉、洪等3名教師於9日上午7時許，主動前往海山分局製作筆錄，其中2名教師於上午10時40分左右已先完成筆錄，轉往新北地檢署接受複訊，劉姓教師以2萬元金額交保，洪姓教師則是訊後請回。至於鍾姓教師則於下午1時50分左右結束筆錄，稍早地檢署複訊完畢，鍾女以2萬元金額交保。

幼兒園園長、教師訊後諭知結果如下：

第一波搜索
趙姓教師：2萬交保

第二波搜索
彭姓園長：5萬交保
徐姓教師：3萬交保
王姓教師：3萬交保
何姓教師：3萬交保
林姓教師：2萬交保
鍾姓教師：2萬交保
劉姓教師：2萬交保
洪姓教師：訊後請回

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