霍諾德徒手爬台北101「萬一掉下來怎麼辦？」　藝人保鑣解答

美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101。

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將在台灣徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後引發國際高度關注。隨著話題延燒，也有網友想知道，萬一爬一爬，一不小心掉下來，該怎麼辦？對此，藝人保鑣解答。

霍諾德24日將徒手攀登高約508公尺的台北101外牆

現年40歲的霍諾德，早於2017年就以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上，他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。

直到去年，台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信，霍諾德在信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。

萬一掉下來怎麼辦？藝人保鑣解答

不過，也有網友擔心，萬一爬一爬，不小心掉下來該怎麼辦？根據《NOWnews今日新聞》報導，藝人保鑣表示，應該早已有安排相關應變措施，像是消防單位可能提前準備救援設備，若真的有突發狀況，現場維安理論上也會協助疏散周圍民眾，好讓團隊、救援人員可以出場。

藝人保鑣也指出，保鑣可以做的，其實是確保運動員在進出、準備的過程中不被打擾，以專心完成挑戰。