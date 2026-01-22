　
社會 社會焦點 保障人權

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲法官認定男子行為惡劣，不僅否認犯行還毫無悔意，依法判處有期徒刑4年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

太惡劣！台中一名男子對親生女兒伸出狼爪，引發社會譁然。台中地方法院審理後近日認定，男子假借替女兒慶生之名，趁對方酒後意識不清時強行侵犯，行為已嚴重侵害女兒性自主權，最終依強制性交罪判處有期徒刑4年。

血緣父女赴KTV飲酒　男子藉口臨檢誘往旅館

判決指出，該名男子與女子雖未完成法律上的認領程序，但具有血緣父女關係。案發當天晚上，男子邀請女兒前往台中一間KTV慶生，過程中雙方均有飲酒。接近深夜時，男子以擔心酒後遭警方臨檢為由，提議先到附近汽車旅館休息，女子未起疑心而同意同行。

進入旅館後，女子因酒醉不適前往浴室嘔吐，男子隨即建議泡澡舒緩身體。女子泡澡期間一度昏睡，醒來後赫然發現男子進入浴缸坐在其後方，感到不安便離開浴室回到床上休息。不料稍後，男子趁女子精神不濟、難以反抗之際，對其進行性侵。

女子驚醒　當場質問「你知道我是你女兒嗎」

女子在過程中驚醒，當場質問男子「你知道我是你女兒嗎？」並以雙手推拒，試圖阻止對方。然而男子短暫停手後，反而進一步壓制女子，無視其持續拒絕與反抗再度施暴。事後，女子自行離開旅館，搭乘叫車返家，並於凌晨向男友吐露遭父親性侵的經過。數月後，女子才將此事告知母親，並由家人出面質問男子。男子否認犯行，女子隨後報警處理。

法官認定男子行徑惡劣　毫無悔意

法院審理時，男子辯稱雙方並未發生性侵，反指是女兒主動接觸，並提出兩人事後仍有聯繫的對話紀錄，試圖證明父女關係正常。然而法官指出，家內性侵案件中，被害人因親情、經濟依賴、羞愧與恐懼等因素，常會選擇隱忍或假裝一切如常，不能僅憑事後互動就否定性侵事實。

法官認定，男子先利用女子酒後無力反抗之狀態乘機性交，女子醒來明確拒絕後，男子仍以強暴方式持續施暴，屬犯意升高，應整體評價為強制性交一罪。考量其犯後否認犯行、毫無悔意，依法判處有期徒刑4年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

