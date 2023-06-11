新北幼兒園疑餵藥案　累計21家長報案！

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會，劉和然。（圖／記者周宸亘攝，下同）

文／中央社

新北市某幼兒園疑餵藥案受關注，陸續有家長向警方報案。兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天透過訊息表示，昨晚有1名家長去報案了。警方指出，目前報案人數共21人。

板橋某私幼疑餵藥案自5月14日起，陸續有家長前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀私幼子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物等情事。

王薇君今天以訊息表示，昨晚有1名家長去報案了。警方指出，目前報案人數共21人。

同時，王薇君也轉貼部分2名自稱是此案家長的錄音，其中有人要求侯市長請認真面對家長問題，不要再甩鍋給中央。 另1人則稱是已報案的家長，有向診所醫師再三確認，醫師也強調，小孩子所開感冒藥不會有管制藥品巴比妥、苯巴比妥，藉此澄清，兒童用藥絕對不會有這種成分。

新北市政府今天上午召開記者會公布板橋私幼8名小朋友血液檢測報告，苯巴比妥每毫升微克含量，分別是1.0-1.5間，占75%，其次是>1.5-2.0，占12.5%，>3.0-3.5，占12.5%。衛生局科長劉君豪表示，感冒藥及止痛鎮靜藥物可能有這種成分。