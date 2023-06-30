演藝圈「MeToo」6月狂爆13人！　時間軸一次看

▲6月MeToo事件。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

「#MeToo」事件延燒，許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、陳建州等人都被點名。《ETtoday新聞雲》也整理出時間軸，讓讀者了解來龍去脈。

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金曲客語歌王黃連煜遭網友控「酒後強吻脫褲」。

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導演彭啟原爆料「已故歌手」邱晨30年前性侵實習生。

匿名粉絲團「黑特劇場」一篇文章指控，許傑輝第一堂課就要求學員模擬性愛配音。

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黃連煜臉書發表3點聲明，提到貼文帳號未具真實姓名，屬無端指控，性侵絕非事實。

許傑輝表示多年前的課程內容有欠考量，向當時的學生們鄭重道歉。

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女星黃云歆指控許傑輝曾要求「私下繳交性感作業」、「拿巧克力要她夾乳溝」。

許傑輝再道歉，並歡迎對方提告。

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啦啦隊女神短今爆料，她被許傑輝帶到小房間摸胸。後續《台灣舞孃》、韓忠羽、「植劇場」女學員等也接連指控許傑輝。

許傑輝道歉，宣布退出演藝圈。

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《終極三國》女星陳詩敏、孫穎玉等控訴，許傑輝要求露出脖子勾引他、表演脫衣等。

《下課花路米》2名女同事遭性騷，公視證實當時嚴厲勸誡許傑輝。

女網友指控《人選之人-造浪者》某位男演員，曾經對她「趁機性交」，3線索指向黃健瑋。

黃健瑋回應，「年輕時確實有過很多交往對象」，但爆料並非事實。

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統神（張嘉航）開直播坦言，3年前在節目中被蕾菈強吻「不舒服」。

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蕾菈首度道歉，稱「對他的臉龐一時意亂情迷」。此番言論被網友罵翻。

宥勝遭爆對女員工上下其手、舔耳、解內衣、從背後環抱等，後續共有3名受害者。

宥勝道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起」。

老婆蕾媽代替宥勝出面道歉，4年前就知道老公性騷擾職員，且在對話中間接證實，會知情是因她抓包老公出軌2年。

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蕾菈再道歉，「昨天的道歉沒有拿捏好界線，用了幽默的方式回應，這違反了我的本意，真的很對不起」。

女網友表示自己在17歲遭到一名現在已婚的男主持人強吻、拍裸照，且受害人不只一個。

黃子佼中午上傳3影片，承認指控並道歉，稱童年看媽媽出軌留陰影，導致人格病態。後來黃子佼失聯，被老婆孟耿如發現情緒失控自殘，緊急送醫。

孟耿如下午出面代夫道歉。

小模爆料多年前被一位「知名搞笑藝人」性侵未遂，停車拉扯她的衣服、強迫親吻磨蹭。

NONO經紀人否認，「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」

▲左至右依序為許傑輝、黃子佼、炎亞綸、NONO、黑人。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

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黃健瑋委任律師發出2點聲明，稱爆料內容非屬實，盼各界勿捕風捉影，以訛傳訛。

統神回應蕾菈，表示知道是為了節目效果，當時雖然感到不舒服，但不認為自己遭受性騷擾。

再有受害者指控，20歲時曾被黃子佼邀到家中拍照，要求穿上蘿莉服，在床上擺出性感姿勢，對方起了生理反應，要她撫摸。

朱海君稱當時和NONO還不認識，沒有要回應。

網紅耀樂指控炎亞綸偷拍、外流兩人交往時的性愛影片，事發當時他年僅16歲。

炎亞綸緊急發聲明道歉，承認曾經交往，也證實確實有過私密影片，但並非本人流出。

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蕾媽發聲，「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」

網紅小紅老師開記者會，透露有近20名女性指控NONO性騷擾。她也打臉朱海君當時已和NONO交往，戳破謊言。

NONO發文表示，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NO NO。」

耀樂中午12時召開記者會說明事件，炎亞綸突襲記者會現身鞠躬道歉。

網紅伊妍爆料，遭一名目前中風、有兒女的藝人性侵未遂。

廖峻兒子錦德貼出對話否認爆料，強調事件是假的。

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客語女歌手王喬尹指控，團體「張三李四」成員張三傳訊求交往，又把手伸進她衣服裡摸背。

張三否認，「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？」

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廖峻到派出所報案，表示「我跟她（女網紅）只有見2次面，而且她媽媽都在場，我當初是幫忙她，給她10萬救助，沒想到事到如今被影射性侵未遂。」

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大牙周宜霈發文指控陳建州11年前進她的房間求歡，將她撲倒在床試圖侵犯

陳建州全盤否認，「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」

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伊妍開記者會表示，廖峻開車途中本來沒有說任何話，但後來突然開到路邊一處沒人的公園，「他開始手來腳來，我說我是處女，他才說那今天到這邊就好。」

廖峻兒子錦德開直播回應控訴，「如果有就有，如果沒有，你是要付出代價的。」

陳建州再貼出律師聲明稿，控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。

郭源元發文指控陳建州，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」。

陳建州透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。

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網友匿名指控W姓男演員是劈腿慣犯，把演藝圈當後宮。

吳慷仁否認並反擊，「真的是睜眼說瞎話」。

網紅星宣深夜控訴，她曾與某YouTuber團體的團長發生關係，怎料卻被偷拍性愛過程，還將私密影片播給其他成員看。

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星宣證實自己所告的人就是「反骨男孩」酷炫。