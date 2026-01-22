　
Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

▲Fumi。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

▲Fumi阿姨談上女廁被投訴爭議。（圖／翻攝auntyfumika Instagram）

網搜小組／許力方報導

北捷博愛座讓座踹嬤出名的「Fumi阿姨」日前在《ETtoday》專訪中透露自己小時候遭遇霸凌、出社會也被排擠，上女廁被投訴，未料爭議再度炎上，被網友酸「女性有意見就是歧視」，對此，Fumi發布5點聲明回應，自己並沒有要造成女性的威脅或困擾。

Fumi在《ETtoday》的專訪中提到，曾在實習公司裡發生「上女廁被投訴」事件，大樓共用廁所中，其他公司員工特地打電話來抱怨「與她共用廁所有疑慮」，但面對這樣被排擠正常使用廁所，她說，不會因此覺得極度受傷，反而會去思考「那她們的想法是什麼」，也許自己盡量不要去影響到其他人。

有網友引述訪問內容，發文酸「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育。」在Threads上吸引超過6000人按讚。Fumi對此發出5點回應，「留友看：極端女權（激女）的人對這個世界的惡意。」如果看不慣，就叫她戰鬥機或芋頭吧。

Fumi聲明：
 1. 我並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間
2. 我並沒有表態支持什麼生育政策
3. 我並沒有換證
4. 我愛並感恩所有女性
5. 我並沒有要造成女性的威脅或困擾

最後Fumi說，當粉絲回應「比她（們）」還漂亮」的時候，基本上她都會回每個人都有自己的美，各自追求自己喜歡的樣子，並不認為自己就是主流審美，不覺得她的審美會造成其他女性的困擾。

