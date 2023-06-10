再為幼兒園餵毒案致歉！　侯友宜「新北確實要檢討」：有違法絕不輕饒

▲新北市長侯友宜針對幼兒園餵毒事件鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市發生幼兒園餵毒事件，新北市府挨批處理慢半拍。新北市長侯友宜今（10）日早再度針對此事在臉書上發文，他指出，「我們應該要做得更多、更週全，在事實真相釐清前，沒能讓大家安心，新北市確實要檢討！」，市府會與司法機關密切合作，加速釐清事實，和家長孩子站在一起，若有違法犯紀，絕對不放過不輕饒，若有隱匿瀆職，絕對不能包庇，該辦就辦，一定幫家長們提供最好的法律扶助與關懷。

新北市板橋區某私立幼兒園疑似餵藥案受全國矚目，目前發現8名學童有微量「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。侯友宜在臉書上說，「大人都要上班，孩子能轉送去哪？短時間內怎麼找得到新的幼兒園？轉換的幼兒園環境空間大小、師資足夠嗎？課程能銜接的上嗎？換了新環境，孩子能不能適應？會不會被貼標籤？就讀大班的孩子還能不能擁有人生的第一個畢業典禮？......」聽到家長們訴說這些日子以來的擔憂，他也是個家長，將心比心，完全能體會那種焦慮與惶恐不安。

侯友宜指出，5月15日他們一接獲事件通報就立即報請司法啟動專案小組偵查，他們跟家長孩子站在一起，捍衛孩子的健康，全力處理案件的本質，卻輕忽了孩子們和家長伴隨而來的其他基本需求，這不是大事小事的分別，而是態度問題，做事就要做到讓孩子們跟家長毫無後顧之憂，更要用最高標準檢視自己，「對於我們做得不夠周全的地方，我深感歉意」。

侯友宜說，謝謝家長們願意告訴他心聲與需要，在司法偵查尚未告一段落前，讓他們能做得更多、更好，他們會負起責任，讓每一個孩子與家長接受一對一專人專案連繫，協助就醫追蹤、健康諮詢、安置就學、法律訴訟、社會關懷等後續事宜，建立統一的聯繫窗口，幫助家長快速釐清掌握正確訊息。

「孩子是我們的寶貝，捍衛孩子的健康是我們的責任，新北市一定會盡全力守護！」。

