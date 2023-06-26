行政院：加強納管巴比妥　將辦幼兒園用藥研習

▲縣市政府清查「苯巴比妥」管制藥品使用情形 。（資料照／屏東縣衛生局提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組26日上午召開第二次會議，討論管制藥品檢驗疑義的因應處理、巴比妥及苯二氮平類之複方藥納管、幼兒園託藥服務等議題。行政院表示，已知除高雄市有發現4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前尚無發現有流向不明或醫療不當使用情事。

行政院轉述專家意見指，所有的檢驗方法都應先進行確效，以確認檢驗結果的可信賴性，而使用免疫分析法（即驗尿等）進行初步篩檢是快速且經濟的選擇，當檢驗結果小於門檻值時，可判定為陰性，代表欲檢測物質存在的可能性較低（或不存在）；但當對初步結果有疑義時，可進一步將原檢體以質譜法進行確認檢驗，其門檻值（亦即定量極限）可至2.5ng／mL，比免疫分析法精確很多；當檢驗結果為「未檢出」時，表示在該檢驗方法能力極限下，未測出可信賴的陽性結果；惟無論使用何種檢驗工具所得的結果，僅能呈現檢驗當下該檢體的狀況，實務上仍應依據個案的臨床資訊綜合判斷為宜。

有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理的議題，行政院表示，衛福部將於近日召開管制藥品審議委員會討論。另針對近期民眾關注的事件，衛福部食品藥物管理署已於2023年6月15日發函各縣市衛生局，請其執行管制藥品實地稽查時，一併將巴比妥及苯二氮平類藥品列入標的加強查核。目前各縣市均積極配合稽查，包括高雄市、桃園市、宜蘭縣、金門縣、臺南市、屏東縣、嘉義市等。已知除高雄市有發現4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前尚無發現有流向不明或醫療不當使用情事。

行政院補充，為協助教保服務機構相關人員更加瞭解幼兒園託藥措施及處理流程等，教育部除先前已研編食藥安全教育參考教材，並於2023年6月21日提供「幼兒園託藥及餵藥安全基本資訊」請各直轄市、縣（市）政府轉知公私立教保服務機構運用；另教育部國民及學前教育署也已函請各直轄市、縣（市）政府於今年增加辦理用藥安全研習場次，並將補助其辦理經費，以提升教保服務機構相關人員及家長對託藥及用藥安全專業知能，讓親師共同維護幼兒健康。