新北幼兒園餵毒案燒不完　行政院跨部會小組調查釐清

▲新北市私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝）



記者陳家祥／台北報導

新北幼兒園餵毒案持續延燒。行政院發言人林子倫16日表示，已責成林萬億政委邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。林強調，當務之急為確保孩童健康安全、提供家長明確資訊，並維繫幼保人員與家長間的信任關係。

板橋幼兒園餵食「巴比妥鹽」爭議未解，又有一名汐止幼兒尿液檢驗出現三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」，引起家長憂心。衛福部次長王必勝16日證實，行政院成立跨部會小組協助處理，衛福部也將找專家討論檢驗數值。

行政院發言人林子倫16日表示，針對近期社會關注幼童安全議題，為維持社會穩定，行政院已責成林萬億政委邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。

林子倫表示，此次中央政府主動啟動應變機制，當務之急為確保孩童健康安全、提供家長明確資訊，並維繫幼保人員與家長間的信任關係，期盼透過中央政府的協助與地方政府的努力，加強對每個孩子的照顧，也穩定全國的幼托體系。