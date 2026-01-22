日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

▲收據別急著丟。（圖／翻攝自meowbites._／IG）



記者施怡妏／綜合報導

不少人到日本旅遊時，習慣在超商快速結帳、拿了收據就隨手丟掉，卻可能錯過隱藏福利。IG帳號「喵喵吃一口」就分享，其實日本超商常在收據下方印出「免費飲料兌換券」，只要留意關鍵字，並在期限內使用，就能免費獲得飲料。

買東西送免費飲料 兌換券印在收據上

IG帳號「喵喵吃一口」，日本超商常常會推出「買A送B」優惠，兌換用的「引換券」、「飲料無料券」，就直接印在結帳收據最下方。他舉例去年12月Lawson的活動，買炸雞就可以免費換一瓶飲料，不過他提醒，要注意兌換日期，「Lawson大部分可以馬上換，7-11、全家有些要『之後』才能換。」

貼文最後也呼籲，未來到日本旅遊時，結帳後別急著把收據當垃圾丟掉，先低頭看一眼是否印有兌換資訊，說不定就能「多喝一杯免錢的飲料」。

貼文一出，有不少人都有換到免費飲料，「第一次去日本的時候不知道，收據直接丟到回收的紙箱裡，店員阿姨還撿起來熱心的告訴我們，甚至帶我們去看哪些飲料可以免費換」、「我上次集了三張，可惜只限同一家兌換」、「每次都忘記要換，就回台灣了」、「上次也有換過，超讚的」、「今天有收到！店員人超好直接告知換一瓶」。

．本文經「喵喵吃一口 meowbites._」授權轉載。