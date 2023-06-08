　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

▲新北市長侯友宜針對幼兒園餵毒事件鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜「政治進入校園PLUS」座談，遭學生抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北幼兒園餵藥案不斷延燒，新北市長侯友宜今（8）日對此首度兩次鞠躬道歉，他表示，板橋幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情，讓孩子受到如此嚴重的傷害，而對於家長的不安心，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深給大家致歉」。隨後他再說，此事件他難過也自責，已經要求教育局、衛生局積極調查，未來會繼續捍衛孩子的健康，最後又再度鞠躬一次。

侯友宜晚上前往政治大學演講，部分學生疑似不滿板橋區某幼稚園發生幼童遭老師餵藥事件，在演講廳外貼抗議標語，要求侯友宜道歉。

侯友宜抵達現場後，他表示，板橋幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心、讓孩子受到如此嚴重的傷害、家長的不安心，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬、向大家致歉」。

▲新北市長侯友宜「政治進入校園PLUS」座談，遭學生抗議。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜說，針對這個事，新北市府在第一個時間接到報案以後，立即快速啟動刑事司法調查，以及刑事專案小組，全力了解事實真相，了解事實真相後，發現該個案令人痛心疾首，老師竟然讓孩子受到這樣的傷害，讓大家慌恐不安，「我深深的感到痛心、也自責。」

媒體追問，該案似乎拖20多天才開始辦，是否太晚？侯友宜說，新北市接到檢舉後，馬上立即要求檢察官指揮偵辦，也成立專案小組來啟動行政調查，調查過程中發現這不是單一個案，這個行為真的讓他非常難過也自責，已經要求教育局、衛生局積極調查，未來會繼續捍衛孩子的健康，隨後又再鞠躬一次。

對於政大學生在外抗議，侯友宜也說，政大學生對於學生受害表達他們的態度，讓他非常尊敬也敬佩，因為對跟不對、事實就事實，孩子健康，只要是在新北市發生都是他的責任，他虛心接受也仔細聆聽。

▲新北市長侯友宜「政治進入校園PLUS」座談，遭學生抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜「政治進入校園PLUS」座談，遭學生抗議。（圖／記者林敬旻攝）
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園餵藥案　2老師3萬元交保
5分鐘賺4千！女大生應徵一看「工作內容」傻眼
四海幫前幫主弟哥明告別式　北市動員300警維安
22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」
快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」
穿瑜伽褲=不得體？她「1搭法」獲好評：什麼場合都能接受
快訊／愛河驚見女子飄河面　救起時已明顯死亡
股民注意！「這22檔」同列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／證實「餵藥幼兒園」負責人捐政治獻金　羅智強：她未請託過我

多圖／賴清德、AIT主席遊台南吃哈密瓜冰　伴手禮送堯平布朗尼、椪餅

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

傳台美日將共享MQ-9B無人機即時數據　國軍：對相關臆測內容無所悉

藍嗆賴清德不敢提中華民國憲法　綠困惑：老三便當吃下去要有料點

時隔40小時！　王健壯聲明喊冤：房慧真虛構性騷擾情節

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

快訊／證實「餵藥幼兒園」負責人捐政治獻金　羅智強：她未請託過我

多圖／賴清德、AIT主席遊台南吃哈密瓜冰　伴手禮送堯平布朗尼、椪餅

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

傳台美日將共享MQ-9B無人機即時數據　國軍：對相關臆測內容無所悉

藍嗆賴清德不敢提中華民國憲法　綠困惑：老三便當吃下去要有料點

時隔40小時！　王健壯聲明喊冤：房慧真虛構性騷擾情節

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

快訊／證實「餵藥幼兒園」負責人捐政治獻金　羅智強：她未請託過我

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

國際醫療暨健康照護展今日登場　「以人為本」促精準醫療

柯叔元撒嬌要加女兒LINE　黃薇渟、陳妤爆料常喊：好愛你們

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

她訪台南突被拉到民眾家中　爽嗑「超豪華辦桌」：像吃霸王餐

江坤宇挑戰最年輕人氣王　得知林靖凱沒投他：亂來！

幼兒園餵毒案引眾怒！　葉映彤提6質疑怒批新北市府：別官僚回應

選秀導師笑參賽者「母豬在唱歌」！傷人評語全被挖...網友反應一面倒

孕婦心律不整不用強忍到生產！　北醫零輻射電燒手術不影響胎兒

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

政治熱門新聞

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

新北餵藥幼兒園始末一次看！家長4月通報沒下文　負責人被起底

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

快訊／餵藥新北私幼「即起廢止設立許可」

連市長屁股都摸！盧秀燕自爆遭性騷擾

謝長廷揭柯文哲民調會再進步

駐衛警性騷6女　北市公園處：申誡2次

大台北唯一水樂園現況大揭秘！

郭台銘還有機會嗎？　他秀民調數字：郭粉忠誠度不如預期高

房貸補貼7日已42萬人申請　內政部提醒留意3大重點

郭台銘周六訪高雄　「郭王會」掀熱議

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

更多熱門

相關新聞

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積超過15名家長報案，多位家長更指控市府不聞不問。民進黨立委高嘉瑜8日批評，第一時間接到家長投訴到啟動調查隔了至少24天，爲何完全沒有第一時間展現「絕不寬待」的態度？反而是家長四處陳情，甚至自行檢驗才發現事態嚴重！

即／警訊8hrs…新北幼兒園長移檢方複訊

即／警訊8hrs…新北幼兒園長移檢方複訊

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

幕後／「四方平台」擴侯友宜決策圈　無畏民調起伏堅守新北模式

幕後／「四方平台」擴侯友宜決策圈　無畏民調起伏堅守新北模式

幼兒園餵藥炸鍋！侯辦「別延伸政治性議題」　時力：擺爛2個月還卸責

幼兒園餵藥炸鍋！侯辦「別延伸政治性議題」　時力：擺爛2個月還卸責

關鍵字：

幼兒園餵毒侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面