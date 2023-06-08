快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

▲新北市長侯友宜「政治進入校園PLUS」座談，遭學生抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

新北幼兒園餵藥案不斷延燒，新北市長侯友宜今（8）日對此首度兩次鞠躬道歉，他表示，板橋幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情，讓孩子受到如此嚴重的傷害，而對於家長的不安心，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深給大家致歉」。隨後他再說，此事件他難過也自責，已經要求教育局、衛生局積極調查，未來會繼續捍衛孩子的健康，最後又再度鞠躬一次。

侯友宜晚上前往政治大學演講，部分學生疑似不滿板橋區某幼稚園發生幼童遭老師餵藥事件，在演講廳外貼抗議標語，要求侯友宜道歉。

侯友宜抵達現場後，他表示，板橋幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心、讓孩子受到如此嚴重的傷害、家長的不安心，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬、向大家致歉」。

侯友宜說，針對這個事，新北市府在第一個時間接到報案以後，立即快速啟動刑事司法調查，以及刑事專案小組，全力了解事實真相，了解事實真相後，發現該個案令人痛心疾首，老師竟然讓孩子受到這樣的傷害，讓大家慌恐不安，「我深深的感到痛心、也自責。」

媒體追問，該案似乎拖20多天才開始辦，是否太晚？侯友宜說，新北市接到檢舉後，馬上立即要求檢察官指揮偵辦，也成立專案小組來啟動行政調查，調查過程中發現這不是單一個案，這個行為真的讓他非常難過也自責，已經要求教育局、衛生局積極調查，未來會繼續捍衛孩子的健康，隨後又再鞠躬一次。

對於政大學生在外抗議，侯友宜也說，政大學生對於學生受害表達他們的態度，讓他非常尊敬也敬佩，因為對跟不對、事實就事實，孩子健康，只要是在新北市發生都是他的責任，他虛心接受也仔細聆聽。



