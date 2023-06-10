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幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：問題是沒有委託餵巴比妥

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲新北市傳餵毒幼兒園園長接受複訊。（圖／記者陸運陞攝）

記者崔子柔／綜合報導

新北市板橋區某私立幼兒園爆發幼童餵藥案，有老師指出，監視器拍到的餵藥畫面是幼童服用家長提供的感冒藥水，並提供有家長簽名欄位的「用藥單」，不過一名家長打臉，「問題是我們沒有委託園方餵巴比妥！」

數名幼童家長發現小孩在家有脾氣暴躁、情緒失控問題，甚至出現自殘傾向，還有幼童稱老師餵食「彩虹藥水」，到醫院驗尿才發現，多名幼童體內有「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，其中巴比妥為法務部列管的三級毒品，全案因此曝光。

根據《聯合報》報導，警方發現這些幼童的家長有簽署用藥同意書，不具名家長則公開幼兒園的「幼兒用藥單」，指控「問題是我們沒有委託園方餵巴比妥！」若需園方協助餵藥就需填寫上述用藥單，表格中內容有幼童姓名、班級、用藥日期及時間、份量等，另還有家長簽名欄位。

▲▼ 侯友宜今傍晚低調抵達莒光國小與餵藥案件相關家長會談 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜在莒光國小與餵藥案件相關家長會談。（圖／記者崔至雲攝）

一名江姓家長則說，幼童服用的感冒藥，不論哪個廠牌都不會有巴比妥，警方的說詞讓他不滿，「哪個小兒科醫師會開巴比妥？」而且也沒有家長會帶這種藥給老師餵，質疑是想將責任推到家長身上。

▲▼ 侯友宜今傍晚低調抵達莒光國小與餵藥案件相關家長會談 。（圖／記者崔至雲攝）

▲餵藥案件相關家長抵達莒光國小。（圖／記者崔至雲攝）

根據本站先前報導，該幼兒園內28名學童經檢驗過後，有8人驗出藥物殘留反應，而監視器沒有拍到某位已離職趙姓教師關鍵的餵藥畫面，其中一名教師則說，是系統更新中才會沒有拍到畫面。

檢警調查指出，包括園長在內的8名老師中，有2人正在服藥，但進一步追查藥物成分，均排除巴比妥、苯二氮平類等相關禁藥成分。8名幼兒中有7名體內的巴比妥濃度都在20以下，研判有可能是自然環境的接觸，例如食器遭汙染後重複使用所導致等，無法認定有遭下藥，另僅1名遠遠高於安全值、達200以上，但檢警發現，該名孩童家中有人在服用有巴比妥成分的醫師處方藥，是否是家人間有交叉汙染可能，還需要再釐清。

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