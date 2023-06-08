新北幼兒園餵藥遭廢照！原定7月歇業原因曝　教育局助安置67童

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，截至目前為止受檢28位學童中，有8人有毒品殘留。新北教育局今（8日）表示，該園所已違反「幼兒教育及照顧法」，裁定自6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元。此外，今晚也將邀集60多名學生家長召開說明會，讓家長瞭解事件發生經過、調查進度、採檢追蹤、安置計畫等。

▲新北市議會國民黨團召開記者會，邀請市府局處官員到場說明餵藥案。（圖／記者崔至雲攝）

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新北市議會國民黨團今下午召開「堅決守護幼兒安全 傷害事件零容忍」記者會，教育局長張明文到場說明餵藥案處理進度。

新北教育局指出，截至目前為止已有15名家長報案，土城醫院日前入園採檢，全部受檢28位學童中，有8位學童微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。專家建議，國內醫療院所苯巴比妥檢驗方法均是以血液定量檢驗，並無毛髮檢測，毛髮檢測由檢調單位視調查需求進行。

新北教育局表示，幼兒在園竟然檢出藥物反應，已違反「幼兒教育及照顧法」，教育局裁定6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元。不過，早在餵藥事件爆發前，該園所就因為租約到期房東不續租，原本就計畫在7月底歇業，沒想到在歇業前爆發震驚全台的餵藥案，教育局後續也會協助67名學生轉至其他園所繼續就讀。

針對外界批評處理新北市府態度消極，教育局表示，一發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。今晚也將邀請醫療團隊等單位，邀集所有家長召開說明會，提供家長必要資訊與援助。

教育局表示，目前社會局針對受害者一對一進行個案追蹤、家訪；衛生局啟動「到園檢驗」專案，協調土城醫院到園採檢；教育局也採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。