不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

▲仙台市是日本宮城縣的首府，位於東北地方的中心，是該區最大城市。（圖／翻攝自維基百科）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣人瘋日本旅遊，常見的熱門選擇城市有東京、大阪以及京都。不過日前有位內行網友表示，日本東北區的最大城市「仙台」才是最人性化的城市，他細數優點，像是從機場到轉乘鐵路只要3分鐘，搭鐵路到市區也只要半小時，很多可以逛的景點，讓他直呼「超愛仙台，以後還要來」。



該名網友在Threads發文，「仙台已榮登我心目中全日本最人性化的城市」，機場走到機捷只要3分鐘，且只有一個月台，絕對不會走錯。此外，搭機捷到市區只要半小時，仙台車站出來天橋連通十幾棟百貨，逛一整天都不用下到陸地。如果想去近郊泡溫泉，在車站就有每間溫泉旅館的免費接駁車。文中還提到，在仙台這幾天一次都沒有迷路過，也完全沒有搭到仙台的地鐵，因為仙台車站就逛3天都逛不完了，好吃好玩的也都在車站，「超愛仙台，以後還要來！」



網友留言熱烈響應 「仙台太棒了但拜託別爆紅」

發文引起許多喜愛日本旅遊的網友共鳴，「真的拜託大家不要往仙台跑，那裡超無聊的。我去就好！」、「去超多次還是很愛很想再去」、「還是要推一下仙台，到處都有毛豆奶昔，且物價又比東京便宜」、「還可以搭個車去松島搭船逛逛，超讚...」、「仙台是羽粉心中的聖地」、「多一個推薦老媽子去的理由了」、「我可以為了吃牛舌飛仙台2天一夜」、「仙台真的很棒！人生日本獨旅大推仙台」、「已筆記！」、「拜託大家都不要去！人越多品質會越差」、「推薦櫻花季的時候去仙台唷！沒什麽台灣人會選擇去仙台，賞櫻直接包場。」

不過也有人點出硬傷，「可惜機票貴了點，從2024的22k買到2026的26k」、「缺點就是冬季機票好貴」。



仙台是東北最大城市 擁自然與歷史的「杜之都」



[廣告]請繼續往下閱讀...

仙台市是日本宮城縣的首府，位於東北地方的中心，是該區最大城市，也是唯一的政令指定都市。它面向太平洋的仙台灣，四周被山脈與河川圍繞，環境自然優美。仙台的名稱來自古城「千代城」，後由戰國名將伊達政宗於1600年擴建並改名為「仙台」，這名字源自唐朝詩人韓翃的詩句。由於城市綠意盎然，也被稱為「杜之都」（森林之都）。