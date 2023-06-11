　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

記者鄭佩玟／新北報導

新北板橋幼兒園餵藥案延燒，家長控訴4月就透過市長信箱等管道通報市府，但市府卻毫不理會，至5月12日園方竟突然宣布將於7月底歇業後，新北教育局才稱15日接獲通報，主動報請司法偵查。新北市副市長劉和然今（11）日公布餵藥案尿液檢驗結果指出，在家長願意受檢驗的28名孩童中，有8人檢驗出微量的「巴比妥」，其中，較高的3.0-3.5占8位裡面占12.5%、1.5-2.0占8位裡面占12.5%，另外，75%落在視同微量檢出的1.0-1.5。

▲新北市府公布私立幼兒園餵藥案尿液檢驗結果（圖／新北市府提供）

▲新北市府公布私立幼兒園餵藥案尿液檢驗結果。（圖／新北市府提供）

新北市政府說明，檢驗報告單位部分為：每毫升為多少微克，例如每1毫升有1.0微克。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今日上午出席「雲林縣黨部懇託會」，對於賴清德的抨擊，侯反批「賴清德副總統搞不清楚狀況」。侯指出，新北市政府在5月14號晚上接獲家屬報案，5月15號立即報請檢察官來偵辦。侯強調，這是一個刑事司法案件，現在由檢察官偵辦，呼籲檢方要趕快查清楚，「主要的關鍵到底藥物從何而來？檢方快查清楚！好幾天了！」

侯友宜表示，新北市政府從報案開始，每天都是希望檢方趕快釐清，新北市政府會給予行政協力，協助檢方來偵辦，「所以我要請檢方快速釐清藥物哪裡來？到底是學校的？還是家長的？到底是什麼原因，趕快說清楚嘛！」
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲錄取哈佛、智商167！　美國「大學炸彈客」過世
宋智孝被逼退出《RM》！　錄影擺爛還月收百萬
舒子晨不藏了！　恩愛小1歲老公「無碼床照」
快訊／幼兒園餵藥案　檢測報告出爐！
瘦子自爆「人生第一部看的A片」超狂畫面！　認：喜歡大屁股女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

認定未吃案！他揪林飛帆道歉文疑點　網酸：又要全黨救一人

出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

賴清德跨海視訊馬祖造勢　盼「竭盡所能維護台海和平」

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

跟風曬20歲！她秀34年前選美辣照　網讚：超凍齡、才貌兼具

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

認定未吃案！他揪林飛帆道歉文疑點　網酸：又要全黨救一人

出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

賴清德跨海視訊馬祖造勢　盼「竭盡所能維護台海和平」

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

跟風曬20歲！她秀34年前選美辣照　網讚：超凍齡、才貌兼具

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

快訊／夜間下二仁溪抓魚！1男溺水失蹤　台南警消今午尋獲遺體

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

誆「低匯率」專騙同鄉...越籍女看護痛失5萬　藏鏡人被揪出

高雄搭計程車被問「怎麼走」　台大教授：導航是裝飾？在地人解答

日漫畫家「想好好陪貓」宣布休刊　讀者反應一面倒：正當理由！

不是機械車位！眾人一面倒狂勸　別買「這1車格」：超級難停

倒車被撞到？橘貓突癱後輪「翻肚不動了」　他忍笑：不會輕易和解

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

全台三井Outlet出現「巨型巧虎玩偶」　還有海中隧道、熱氣球超好拍

蘆洲夜市大亂鬥！「罵女員工」惹人客不爽　拉麵店老闆抄椅子反擊

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

政治熱門新聞

快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

賴品妤好友控駐台外交官性侵　男方回應了

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

余正煌打臉林智堅律師！追究2律師責任

吳乃德性騷　被害人還原13年前後情況

朱學恒性騷後還討贊助　2誇張行徑曝

侯友宜介紹謝龍介「沒選上的市議員」　謝龍介姪子：就看2024誰沒選上

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

最美發言人被民眾黨長官性騷　她憶柯這樣處理

即／徐巧芯收「19字羞辱花束」怒報警

結束選務行程飛奔專案辦公室！　侯友宜再盯「餵毒案」進度

藍祖蔚遭控性騷　文化部啟動調查

不捨朱學恒無限期退出　她批：有點過頭！才華不應被埋沒

更多熱門

相關新聞

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

民進黨婦女部（現改為性平部）前黨工指控遭性騷，卻未獲妥善處理，而當時負責督導的副秘書長，就是現任台北第三選區立委參選人林飛帆。民進黨日前公布調查結果，認為林飛帆的做法與中央黨部既有規定並無相違背之處，而民進黨台北市議員王世堅也支持，稱林飛帆「只是誤判，不是吃案」。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，這些年王世堅塑造的「公道伯」的正義形象，可能就此毀了。

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

新北幼兒園餵毒案延燒　教育局成立「專案辦公室」協助家長打團體訴訟

新北幼兒園餵毒案延燒　教育局成立「專案辦公室」協助家長打團體訴訟

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

摔死姪女的兔子！他嫌髒「5隻裝麻布袋重摔」3死

摔死姪女的兔子！他嫌髒「5隻裝麻布袋重摔」3死

關鍵字：

國民黨幼兒園餵毒劉和然侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

台大急診塞爆了！等床排隊到電梯口

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

情侶教室活春宮　同學竟看直播：這雕有點大

賈永婕2女兒都送去美國被酸！她直球回應了

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面