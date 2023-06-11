快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

記者鄭佩玟／新北報導

新北板橋幼兒園餵藥案延燒，家長控訴4月就透過市長信箱等管道通報市府，但市府卻毫不理會，至5月12日園方竟突然宣布將於7月底歇業後，新北教育局才稱15日接獲通報，主動報請司法偵查。新北市副市長劉和然今（11）日公布餵藥案尿液檢驗結果指出，在家長願意受檢驗的28名孩童中，有8人檢驗出微量的「巴比妥」，其中，較高的3.0-3.5占8位裡面占12.5%、1.5-2.0占8位裡面占12.5%，另外，75%落在視同微量檢出的1.0-1.5。

▲新北市府公布私立幼兒園餵藥案尿液檢驗結果。（圖／新北市府提供）

新北市政府說明，檢驗報告單位部分為：每毫升為多少微克，例如每1毫升有1.0微克。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今日上午出席「雲林縣黨部懇託會」，對於賴清德的抨擊，侯反批「賴清德副總統搞不清楚狀況」。侯指出，新北市政府在5月14號晚上接獲家屬報案，5月15號立即報請檢察官來偵辦。侯強調，這是一個刑事司法案件，現在由檢察官偵辦，呼籲檢方要趕快查清楚，「主要的關鍵到底藥物從何而來？檢方快查清楚！好幾天了！」

侯友宜表示，新北市政府從報案開始，每天都是希望檢方趕快釐清，新北市政府會給予行政協力，協助檢方來偵辦，「所以我要請檢方快速釐清藥物哪裡來？到底是學校的？還是家長的？到底是什麼原因，趕快說清楚嘛！」

