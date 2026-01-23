澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，公開點名台灣的電子零件仍流向俄羅斯，質疑國際社會未能有效阻止相關企業供應關鍵零組件，讓俄方得以持續生產飛彈、延續戰爭。相關發言引發外界關注，也讓台灣意外成為演說焦點之一。

川普、澤倫斯基場邊會談 停火仍待俄方回應

在演說前，澤倫斯基已與美國總統川普於達沃斯進行約1小時的場邊會談。川普會後向媒體表示，雙方「相談甚歡」，但是否能達成俄烏停火協議，仍有待美國特使魏科夫（Steve Witkoff）稍後前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁會談後才能確定，並向俄方喊話強調「戰爭必須結束」。

澤倫斯基隨後也在社群平台發文指出，這是一場「良好且富有成效的會談」，並感謝美國先前提供防空飛彈援助，同時再度呼籲美方持續支持烏克蘭的防空與安全需求。

▲美國總統川普與澤倫斯基。（圖／路透）

達沃斯演說談戰爭責任 澤倫斯基點名台灣

在與川普會談後，澤倫斯基於世界經濟論壇發表演說，直言俄烏戰爭持續至今，「過去一年幾乎沒有任何改變」，並批評歐洲在自我防衛與支援烏克蘭上仍做得不夠。他強調，俄羅斯之所以仍能持續生產飛彈，與部分企業未被有效制止、持續向俄方供應關鍵零組件有關。

澤倫斯基在演說中點名，包括來自台灣在內的電子零件仍流入俄羅斯，歐洲與美國對相關企業「沒有嚴厲譴責」，讓普丁得以持續發動戰爭，「世界秩序不是靠話語，而是靠行動建立的」，呼籲國際社會拿出勇氣，切斷俄羅斯的戰爭供應鏈。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

和平文件接近完成 仍需美國安全保證

澤倫斯基也透露，結束俄烏戰爭的相關文件「已接近完成」，烏克蘭正以「誠實與決心」參與談判，但任何和平協議都必須有美國的安全保證，「大家都很樂觀，但總是有一個『但是』，我們需要川普總統的保障」。

他並首度談及先前與美方談判的內幕，指出曾有人建議他在談判過程中避免提及戰斧飛彈，以免影響協商氣氛，但強調烏克蘭仍持續爭取更多防禦性武器與「保護領空」的合作。

美烏俄三方會談將登場 能否停火受矚目

澤倫斯基也宣布，美國、烏克蘭與俄羅斯的談判團隊，預計將於23日至24日在阿拉伯聯合大公國舉行首次三方會談，外界關注是否能為這場持續近3年的戰爭帶來停火契機。