社會 社會焦點 保障人權

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

▲淡水馬偕醫院。（圖／翻攝自Google Map）

▲淡水馬偕醫院傳出醫療糾紛。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

新北市淡水馬偕醫院日前發生一起醫療暴力事件。54歲、曾指導電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身的知名刺青師李耀鳴，19日下午因癌症回診至淡水馬偕醫院血液腫瘤科就醫，卻在診療過程中與40歲宋姓醫師爆發激烈口角，並涉嫌在診間揮拳攻擊醫師左胸，造成挫傷。宋姓醫師事後報案提告，警方已依法受理。

事隔兩天醫師提告

警方指出，案發當天下午近3時，勤務中心接獲通報，指淡水馬偕醫院門診區發生口角糾紛，員警趕抵時衝突已平息，宋姓醫師當下並未表示遭受暴力。直到21日，宋姓醫師主動前往淡水警分局報案，指稱診療時李耀鳴因不滿醫療行為情緒失控，揮拳擊中其左胸，導致胸部挫傷。

▲知名刺青師李耀鳴。（圖／翻攝自李耀鳴臉書）

▲知名刺青師李耀鳴。（圖／翻攝自李耀鳴臉書）

「很快」一句話引爆情緒

警方調查指出，李耀鳴當天被告知需裝設人工血管並準備化療，過程中詢問人工血管需裝設多久，醫師回應「會一直裝著」，李耀鳴追問「那不是要裝到死？」醫師回稱「對」，隨後再問「那我多久會死？」，醫師則回「很快」，雙方因此爆發爭執，最終演變為肢體衝突。

李耀鳴臉書還原經過

李耀鳴事後在臉書發文表示，「動手就是不對，這我該認錯」，但他強調自己並非因醫師說話「太直白」而動怒，而是不滿診療過程過於草率。他指出，這是與宋姓醫師的第二次看診，醫師一進診間便告知癌細胞復發，卻未出示正子檢查影像或相關報告分析，隨即要求當天裝設人工血管並準備化療，讓他難以接受。

李耀鳴表示，癌症治療方式多元，醫師卻未主動說明其他可行方案，讓他感到不安與被迫接受治療，才會質問人工血管是否「要裝到死」，進而引發後續爭執。

改赴他院就醫　強調診斷差異大

李耀鳴也透露，事發隔天他另赴台北榮總再次掛號檢查，醫師詳細說明核磁共振、正子掃描等檢查結果，並告知癌細胞並非轉移，而是新生成，仍可採用對他曾有效的放射治療，與宋姓醫師的診斷與治療建議「天差地遠」。他慶幸當時未接受原本的治療模式，否則可能做出難以挽回的決定。

警方表示，目前全案已依《刑法》傷害罪、強制罪及涉嫌違反《醫療法》等罪嫌，函送士林地檢署偵辦，相關醫療責任與衝突經過，仍待司法進一步釐清。

01/20 全台詐欺最新數據

