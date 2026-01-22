　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節有要飛日本「快對航線」！候機前1申請　抵日省排隊時間

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

如果今年春節、寒假前後有計畫飛日本，記得辦「入境事先確認」，能省下不少排隊時間！有網友在「日本自助旅遊中毒者」分享，「台日機場入境事先確認」今年確定再度回歸，而且規模比去年更大，只要事先在桃園機場完成程序，抵達日本後就能大幅縮短入境排隊時間。

該名網友分享，1月29日至2月25日，「台日機場入境事先確認」再度回歸，「如果你春節已經買好日本機票，真的拜託，對一下航線，能省時間的事，為什麼不省？」

根據說明，適用對象為從桃園機場出發、短期滯在90天內（包含觀光、探親、商務）的旅客，但需搭乘指定航線與航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航，共4家航空、15條航線、122個航班參與。旅客可在桃機候機室先完成拍照、指紋及護照確認，抵達日本後，確認是本人即可入境。

▲▼ 。（圖／桃園國際機場官網）

▲搭乘以上指定航班旅客，可參與台日機場入境事先確認作業。（圖／桃園國際機場官網）

適用的日本機場也相當多元，包含函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島，且今年新增神戶與大分，合計共有11個日本機場可使用。黃大倫也提醒，這項措施是自願參加、並非強制，且起飛前30分鐘就會停止受理，另外Visit Japan Web仍然要照規定填寫，「而且不要用截圖。」

桃園機場提醒「班機起飛前30分鐘停止受理」

另外，桃園國際機場20日也有發出最新消息，文中說明，這次「台日機場入境事先確認」是因應寒假與春節赴日旅遊高峰，再次與日本出入國在留管理廳合作實施，自1月29日至2月25日止，由日本方面派遣審查官進駐桃園機場。

旅客可利用登機前在候機室等待的時間，完成護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，抵達日本後僅需再次確認為本人即可入境。適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者) 之特定航班旅客，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司也提醒，辦理入境事先確認時，除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入VJW操作並出示畫面（不可螢幕截圖），供審查人員確認。抵達日本機場後，於入境通關時出示VJW的服務QRcode即可。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

桃園機場日本出國旅遊入境春節快速通關

