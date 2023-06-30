「賴主席你欠社會一個道歉！」　侯友宜再轟民進黨餵藥案造謠抹黑

記者崔至雲／新北報導

新北私幼餵藥案喧擾一個月，經新北、士林地檢署公布學童毛髮檢測結果，全數未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。新北市長侯友宜今（30）日上午召開記者會嚴肅表示，該事件總算真相大白，整起事件就是造謠事件，「民進黨從造浪者變成造謠者，賴主席，你欠社會一個道歉」。

▲侯友宜親自召開私立幼兒園司法案件進度說明記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜表示，昨天下午新北檢公布36名兒童檢測陰性未檢出，社會大眾期盼結果總算真相大白，心中石頭總算放下。這次幼稚園餵藥案是謠言事件，很遺憾民進黨為了選舉這樣傷害學童、家長，這樣傷害幼教老師，破壞師生跟家長的互信，影響整體社會的不安。

侯友宜嚴肅表示，民進黨從造浪者變成造謠者，「賴主席你欠社會一個道歉」，整件事件台灣已經被傷害太深太深，不容再被政治撕裂整個社會，新北市政府會持續維護家長權利，對於已經傷害的關係，會努力重建信任，讓校園回歸純淨。

副市長劉和然也說，這個事件不僅是讓家長、孩子恐慌，也因為很多錯誤的訊息、未經證實的訊息，在各管道在串流，副總統賴清德還說戒斷症狀，這是錯誤的訊息，行政院副院長鄭文燦還說「管制藥不該出現」，職務越高的人、又有醫生專業背景的，都會讓家長懷疑什麼是真的，呼籲有影響力的人，做實事說實話，期盼社會回到健康的環境。