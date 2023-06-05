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板橋某幼兒園幼童疑遭餵安眠藥　新北啟動到園藥檢

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北板橋區某私立幼兒園爆教保員疑餵幼童安眠藥，教育局啟動「到園檢驗專案」。（圖／記者楊惠琪攝）

文／中央社

新北市板橋區某私立幼兒園日前教保員疑餵幼童安眠藥，由於幼兒園7月將歇業，教育局表示，全案配合檢警偵辦，積極媒合協助安置幼童，並啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務。

民進黨立委羅致政、邱泰源日前在立法院舉行記者會稱，幼兒園教保員疑餵藥案，受害幼童至少有8人，疑被害幼童的江姓家長會後還向警方報案，控訴幼兒園老師疑似餵藥。據警方統計，全案共有10名家長報案，新北地檢署已分案積極偵辦中。

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新北市政府教育局今天聲明表示，市府接獲案件即高度重視專案辦理，全力配合檢警司法調查，教育局同步啟動行政調查，尊重家長意願，除提供榮總窗口，再依照全園需求，提供到園採檢。

教育局指出，市府已啟動「到園檢驗專案」，由衛生局媒合土城醫院醫師及醫檢師到園，務求讓家長放心、安心。

教育局表示，目前已媒合社會局、醫師及心理師到園開說明會，降低家長疑慮；各局處協力合作，積極依據民眾需求分階段嚴謹處理，提供系統性協助。

教育局說明，社會局針對受害個案，立即追蹤並家訪，逐一了解個別需求，並提供單一窗口，以支持系統提供家長諮詢。 教育局表示，此一幼兒園將於7月底歇業，教育局與幼兒園已採「專案」方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀，教育局也提供單一窗口提供家長諮詢，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。

教育局強調，全案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，行為人最重可裁處新台幣60萬元罰鍰，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰，並廢止設立許可。

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