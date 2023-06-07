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新北幼兒園餵藥風暴擴大　張宏陸籲專案處理幼兒安置

▲▼立委張宏陸與新北市議員李倩萍今天上午在新北市議會舉行記者會。（圖／張宏陸國會辦公室提供）

▲民進黨立委張宏陸舉行記者會。（圖／張宏陸辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市板橋某準公共幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物。民進黨立委張宏陸7日舉行記者會，公開呼籲新北市教育局以專案方式處理學童安置問題，並且全面進行毛髮檢驗，協助家長向業者及餵藥幼保人員求償；他亦將要求教育部，未來將設置監視器列為私托評鑑項目之一。

張宏陸與新北市議員李倩萍今天上午在新北市議會舉行記者會，公開要求新北市教育局，專案處理全體幼兒的安置問題，並協助受害幼兒與家屬進行求償。

張宏陸援引此次由受害家長提供的幼兒檢驗報告指出，巴比妥若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，其做為用藥有效血藥濃度約為10至40mg／L，超過40mg／L即可能出現毒性反應，然而，該幼兒的檢驗報告竟然超標許多，餵藥的幼保人員可惡至極，且教育局反應官僚且遲鈍，侯友宜現在又只是總統提名人而非新北市長，放爛新北，根本就是幫兇。

張宏陸進一步說，除了由檢警徹查餵藥狀況以外，後續還有重要的求償與安置問題，該園有67個左右的幼兒，扣除大班即將畢業，還有中班、小班及幼幼班的就學問題，許多家長詢問了附近的托兒所，都已經額滿，在暑假之後，這些原本在該幼兒園就讀的孩子，即將面臨無學校可讀的困境，難道教育局不用以專案的方式來處理安置嗎？

另外，張宏陸也出示該幼兒園於5月12日發給家長的通知，早在4月家長就曾向教育局反應，由於教育局沒有具體回應，家長自行帶小孩至醫療院所檢驗，並於5月14日向警方報案，園方在5月12日說要歇業，是否已經是計畫要脫罪？幼兒園要歇業，教育局不知道嗎？後續幼兒沒有安置問題嗎？

出身杏壇、長期注重學童教育議題的李倩萍補充，教育局口頭上說有安置計畫，但據瞭解，教育局只是提供目前板橋有缺額的私托名單，但多數根本就距離幼兒原就讀及居住區域路途遙遠，這樣還是讓家長及幼兒自生自滅，要求教育局要即刻成立專案小組，並於30天內提交報告，同時也要協助家長，向業者及餵藥幼保人員求償，此外，尿液檢驗具時效性，可能還有其他受害幼兒，一定要全面進行毛髮檢驗，費用先由教育局負責，未來再向業者求償 。

最後，張宏陸說明，此次事件發生後，竟然發生關鍵監視器畫面消失的問題，令人無法想像，他會要求教育部，未來將設置監視器列為私托評鑑項目之一。

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關鍵字：

民進黨張宏陸幼兒園板橋

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