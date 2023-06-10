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研考會清查市長信箱及1999民眾陳情案　 未接獲反應幼兒園疑似餵藥案

▲▼ 研考會清查市長信箱及1999民眾陳情案　 未接獲反應幼兒園疑似餵藥案 。（圖／新北市政府提供）

▲研考會清查市長信箱陳情約1萬件以及1999市政服務專線約1萬3500案，皆查無此案紀錄。（圖／新北市政府提供）

地方中心／綜合報導

針對幼兒園疑似餵藥案，有立法委員及議員提出，4月就已通報1999但未獲重視，研考會隨即清查民眾常使用的陳情管道，包含市長信箱陳情約1萬件，查無此案紀錄，以及1999市政服務專線4月份進線分派機關辦理清單約為1萬3500案，查無此案紀錄。

1999服務項目包含諮詢與轉接、受理陳情等，如遇民眾諮詢與轉接電話會於當下立即提供服務後結案，若受理陳情需機關進行後續處理就會正式錄案，每一案都有正式案號，登錄陳情系統逐案列管，由研考會督導機關落實回覆陳情人，4月份總計約有2萬3500案，皆無此案紀錄。

面對市民朋友需求，每一通電話或郵件，研考會都有完善的作業流程，每一位話務人員都接受過專業的教育訓練，但是本案不但涉及兒童健康與安全，也引發社會大眾高度關注，本會不敢疏忽大意，因此，除了快速清查陳情系統確無此案之外，我們也主動確認1999進線音檔，以再三檢核有無遺漏，並且優先清查社群媒體中有提及的陳情日期4/1、4/2、4/3、4/20、4/28、4/29及4/30，一一確認，2天內清查完近2萬通電話，皆未有相關反應案件的紀錄，4月份進線電話量約計6萬8,550通，預計於6/14（三）確認完畢。

 

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