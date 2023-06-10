幼兒園餵毒案今起成立專案辦公室！　侯友宜明晚再次會家長

▲新北市府召開幼兒園餵毒案件最新進度記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市發生幼兒園餵毒事件，新北市府挨批處理慢半拍，副市長劉和然昨日宣布，未來將每天召開記者會說明最新調查進度。劉和然在今天的記者會上提到，今（10）日中午起將在莒光國小成立專案辦公室，提供專案專人專線服務，以外，明天晚上新北市長侯友宜將再次進行一次見面會，再次了解家長需求。

上午的記者會中，教育局長張明文先針對最新進度說明。他表示，昨晚7點到9點有進行一對一的專業服務，昨天的進度，家長主要有關心三部分，第一、健康醫療部分，家長希望了解後續如何讓學裡童獲得充分的照顧、第二、就學安置，因6月8日已宣布廢止該園的設立許可，因此有些家庭衝擊較大，後續在服務上，要如何幫家庭提供最好的協助，也是家長主要的需求，第三、家長也需要法律諮詢的協助。

張明文補充說明，為了要配合家長的需求，特別在今天中午將再成立專案辦公室，侯友宜也要求一定要跨局處盡全力協助每個家庭，因此專案辦公室會請教育局的候用校長，進行一對一的窗口，針對家長個別需求，盡力協助。

衛生局長陳潤秋也說，這次私幼專案也會提供諮詢醫院，包含土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院等，有任何質疑都可以打到專線，請教專業醫師狀況。

劉和然再次強調，新北市府收到陳情，確定就是5月15日，侯友宜昨日也有向家長強調，若有家長擔心怕所謂的「吃案」，昨天也在現場，要求法制局長跟檢察官說明，請檢察官調查市府的紀錄，但家長也能明白，這些資訊不能被竄改，所以絕對會請檢察官也將這些陳情資訊列入調查，讓家長放心。

劉和然說，在一對一專案計畫後，市府今日中午也會在莒光國小成立專案辦公室，週一到周五會有專人在下班時間5點到9點進駐，假日則會在10點到21點，搭配一對一陪伴。此外，侯友宜明天也會再次跟家長見面，了解家長所有需求。

▼新北市政府針對幼兒園餵毒案提供最新說明 。（圖／新北市政府提供）





